Estrenos de la cartelera: nadie quiere competir con ‘Avatar: Fuego y ceniza’

A lo largo del año se dan a menudo ventanas en el terreno de la exhibición, cuyo conjunto de estrenos tiene un nombre propio. En el caso de este 19 de diciembre, ese honor comercial corresponde a Avatar: Fuego y ceniza. La ambiciosa tercera parte del mundo de Pandora dirigida por James Cameron, buscará ser un nuevo éxito de recaudación en un fin de semana donde no se van a dar novedades especialmente relevantes. Eso sí, el regreso de los Na’vi deberá competir contra sí mismo, dado su desorbitado presupuesto de casi 400 millones de dólares. Estos son, algunos de los títulos más importantes que están disponibles desde hoy en las salas de cine:

Estrenos de la cartelera

‘Avatar: Fuego y ceniza’

Si atendemos a las declaraciones del propio cineasta, Avatar: Fuego y ceniza puede suponer un punto de inflexión en la saga. Entre otras cosas porque esta tercera parte es mucho más oscura y está repleta de acción. El filme de Cameron necesita superar la barrera de los 1.000 millones de dólares para obtener beneficios. La suma de las dos anteriores entregas acumulan más de 5.000 millones y si esta no umbral lo suficientemente lucrativo como para asumir el riesgo de tal inversión, el estudio deberá replantearse una pauperización de los costes de producción.

La trama se centra en la presentación del Pueblo de las Cenizas, un clan Na’vi belicista que hará lo posible para cumplir sus objetivos. Incluso si para ello deben emplear la violencia contra otros de su especie.

Reparto: (captura de movimiento) Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Kate Winslet, Britain Dalton, Trinity Jo-Li Bliss y Jack Champion, entre otros.

‘Keeper’

El ritmo de trabajo de Osgood Perkins es envidiable. Hace un año sorprendía a medio mundo con Longlegs y a principios de 2025, cambió el tono de su cine con la macabra The Monkey. Ahora, Keeper parece una vuelta al terror psicológico de sus orígenes, contándonos la historia de una pareja que realiza una escapada romántica de fin de semana a una cabaña aislada. Sin embargo, cuando él debe regresar repentinamente a la ciudad, ella se encontrará aislada y en la presencia de un mal indescriptible.

Reparto: Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Kett Turton, Erin Boyes y Claire Friesen.

‘Vida privada’

Thriller francés en el que una reputada psiquiatra comienza una investigación sobre el fallecimiento de uno de sus pacientes. Porque a pesar de lo que digan las autoridades, ella cree que ha sido asesinado.

Reparto: Jodie Foster, Daniel Auteuil, Mathieu Amalric, Virginie Efira, Vincent Lacoste, Park Ji-Min y Luàna Bajrami

‘El extranjero’

François Ozon adapta la célebre novela de Albert Camus, la cual se centra en Meursault, un hombre con una total indiferencia ante la vida. Aspecto psicológico que le hace sentirse un extranjero en su propio país.

Reparto: Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin y Denis Lavant Swann Arlaud

‘Emergency Exit’

La película póstuma de Marisa Paredes es un drama road movie centrada en una estación de autobuses en la que varios pasajeros, terminan dentro del número 8. Un autobús cuyo conductor lleva toda la piel cubierta de tatuajes de huesos.