Por si estáis buscando una ficción original, os recordamos que este lunes 14 de marzo Movistar+ estrena la intensa y al mismo tiempo divertida e irónica serie Esto te va a doler. Un drama con dosis de humor negro de 7 episodios que adapta las memorias ‘bestseller’ del médico y guionista Adam Kay. La serie está protagonizada por un médico residente en su frenético día a día en el ala de obstetricia y ginecología de un hospital.

El actor Ben Whishaw, que ha ganado el Emmy, el Globo de Oro y el BAFTA por la serie Un escándalo muy inglés sorprende en este nuevo registro. Cada lunes Movistar Plus+ estrenará un nuevo episodio hasta completar los siete que tiene la serie y también estará disponible bajo demanda.

La serie ha sido escrita también por Adam Kay y producida por Holly Pullinger, j Naomi con de Pear, James Farrell, Jane Featherstone, Kay y Ben Whishaw. Está dirigida por Lucy Forbes (The End Of the F***ing World) y Tom Kingsley (Fantasmas, Stath Lets Flats).

Un médico diferente

Esto te va a a doler adapta las memorias superventas del médico y guionista Adam Kay cuyas ventas han superado los 2,5 millones de ejemplares y han sido traducidas a 37 idiomas. Para escribirlas el autor se basó en sus diarios con el objetivo de ofrecer a los lectores una mirada irónica de la vida en los hospitales.

En esta serie, que es uno de los estrenos más esperados de MovistarPlus+ para este 2022, se intenta hacer una crítica desde dentro del sistema sanitario y su grandes problemas como la burocracia, las contradicciones o la precariedad de sus trabajadores. Su protagonista Adam es un médico residente del ala de obstetricia y ginecología de un hospital que no tiene tiempo para nada. Su vida se centra en su trabajo en el hospital y esto afecta a su vida personal.

No solo tiene que trabajar 97 horas a la semana sino que se le exige una disponibilidad 24/7 (24 horas/ 7 días a la semana). Y todo por un penoso sueldo, como se explica en la sinopsis de Movistar Plus+, “compensados por unos ingresos inferiores a los de un parquímetro”.

Un buen equipo y reparto

Esto te va a doler está protagonizada por el actor Ben Whishaw al que conocemos por su trabajo en otras ficciones como Sin tiempo para morir, Un escándalo muy inglés, Fargo, Retorno a Brideshead, Sufragistas o Esperando al rey.

También se pueden encontrar en el reparto a los actores Harriet Walter (Belgravia, Succession, Killing Eve), Ambika Mod (Ciclos), Michele Austin (Una vacante imprevista, Meet the Richardsons, Alex Jennings, The Crown), Rory Fleck Byrne (Harlots: Cortesanas) y Tom Durant-Pritchard (The Windsors), entre otros. Una de los estrenos de series más destacados de esta semana.