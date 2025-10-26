Está en HBO y es un thriller psicológico que va a incomodarte: te quedarás pegado al sofá

Por si Task no ha sido la reiterada confirmación de que HBO es la reina del thriller psicológico, el terminal acaba de lanzar la última gran apuesta de su catálogo. Aunque en realidad, Pequeños desastres no es un proyecto original del sello de Warner, sino que está auspiciada por Paramount Pictures. No obstante y a diferencia de estas producciones, este nuevo drama sobre la maternidad ha encontrado en la plataforma el lugar ideal para convertirse en un fenómeno viral dentro del que siempre ha sido el hogar predilecto de este tipo de relatos. Ahora bien ¿de qué trata esta adictiva ficción de sólo seis episodios?

Creada por Ruth Flower, guionista de Rules of the Game, Pequeños desastres se ha convertido de la noche a la mañana en un éxito dentro de HBO, funcionando como un thriller que en su libreto, profundiza en el perfil psicológico de sus personajes. Como gran cara visible, la historia tiene a la estrella Diane Kruger (Troya, Malditos bastardos) en el papel principal y junto a ella, se encuentra Jo Joyner (Doctor Who, Quédate a mi lado) y otros intérpretes secundarios como Shelley Conn (Gen V), Emily Taafe (Casa ajena), Doc Brown (Fleabag), JJ Feild (Capitán América: Primer vengador) y Stephen Campbell (El gran golpe), entre otros.

La ficción escrita por Amanda Duke (Traición) es una delicia para los fans de las ficciones británicas y con sus buenos datos a nivel de visualizaciones y las reseñas favorables por parte de la prensa especializada, su llegada a la marca del Home Box Office está funcionando por el momento, como uno de los estrenos más relevantes del 2025.

HBO: el thriller psicológico que no te puedes perder

Adaptando la novela homónima de Sara Vaughan, Pequeños desastres nos pone en la piel de Jess (Kruger), Mel (Taffe), Charlotte (Shelley C) y Liz (Joyner), cuatro madres primerizas que se conocen en una clase de preparación para el parto. Entre ellas no tienen nada en común, pero su experiencias y miedos conjuntos las llevan a terminar estrechando unos lazos que tras años, terminan convirtiéndose en una sólida amistad.

Sin embargo todo el positivismo cae en el momento en el que una década después, cuando Jess aparece en el hospital con una herida de su bebé que no puede explicar. En el mismo centro trabaja Liz y tras meditarlo, decide llamar a servicios sociales. Su acción desencadenará una serie de consecuencias que retumbará la vida de estas cuatro inesperadas amigas.

Eva Sigurdardottir (Domino Day) es la encargada de dirigir los seis episodios de una serie que también está disponible en Movistar Plus.

El mejor suspense está en HBO Max

Pequeños desastres es un ejemplo más de cómo HBO parece tener el monopolio de los mejores thrillers psicológicos del mercado del streaming. Porque aparte de Task y ya sea en la categoría de miniserie o de serie de larga duración, la marca parece dar siempre con la tecla respecto a la excelencia del género. Estas son algunas de las mejores ficciones disponibles en HBO Max, dentro de la categoría: