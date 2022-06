Elliot Page recuerda la fama después de protagonizar ‘Juno’: «Casi me mata»

Elliot Page ha sido noticia en los últimos años desde que en 2020 se declarase transgénero. El actor (anteriormente conocida como Ellen Page) participó en películas en diferentes franquicias reconocidas como X-Men, en el papel de Kitty Pryde o en Origen como Ariadne, pero su salto a la fama mundial se produjo con Juno, por la que obtuvo su primera y única nominación al Oscar en 2008. Ahora, en un escrito para Esquire, Elliot ha repasado lo mal que llevó la fama tras el éxito mundial de la cinta dirigida por Jason Reitman.

“Estaba encerrada, vestida con tacones y toda la apariencia. No estaba bien y no sabía cómo hablar de eso con nadie” señaló Page, quien en aquel entonces todavía no había declarado que se sentía hombre: “Cuando Juno estaba explotando, esto suena extraño para la gente y entiendo que estos piensen ‘Oh, eres famoso y tienes que llevar vestido’, desearía que la gente entendiese que esas mierda literalmente casi me mata”. El intérprete además recordaba con dolor el momento del estreno de la película en el Festival de Cine de Toronto en 2007, cuando vestía como quería ir y luego comprender lo que era el grado de expectativa de la gente sobre cómo debería ir realmente.

El intérprete también relata lo complicado que fue someterse a las exigencias de vestuario en las producciones: “Fox Searchlight básicamente decía ‘No, tienes que ponerte un vestido’. Y me llevaron a toda prisa a una de esas tiendas elegantes de Bloor Street. Me hicieron usar un vestido, y…eso fue todo. Y luego toda la prensa de Juno, todas las sesiones de fotos: Michael Cera estaba en pantalones y zapatillas…”

Independientemente del dolor que le causa recordar lo mal que lo pasó en aquella época, Page recuerda la relevancia que tuvo el personaje de Juno en los adolescentes diciendo que aquella protagonista se relacionaba con su rareza y su transexualidad. Pero criticó que todo el trabajo y la importancia que tuvo para la audiencia se marchitasen con cosas como con las que hicieron con ella a nivel de promocionar la cinta, “es asqueroso”, finalizaba.

El último éxito de Elliot Page ha sido la serie de Netflix The umbrela Academy. Actualmente combina sus trabajos de doblaje en la animación infantil y se perfila para terminar la serie. Cuando en 2020 se declaró transgénero decidió que ya no quería interpretar a más mujeres, su personaje de llamado Vanya Hargreeves hizo lo propio, transformándose en Viktor Hangreeves.