El preestreno de Matrix Resurrections se dio ayer en el histórico cine Castro de San Francisco. El esperado regreso de Neo, Trinity y la eterna lucha entre humanos y máquinas ha generado opiniones muy diversas en las primeras impresiones internacionales. Una polarización que no pasará inadvertida en nuestro país, cuando se estrene el próximo 22 de diciembre en los cines españoles y del resto del mundo. Su directora Lana Wachowski ya habló sobre lo importante que era para ella haber regresado a personajes como el de Neo y Trinity, los protagonistas absolutos en este nostálgico regreso. Ayer, una de los dúos más relevantes en cuanto a la dirección dentro de la disciplina, pronunció un emotivo discurso en el importante estreno.

Esta continuación/reboot ha sido relevante ya desde el propio rodaje. Algo palpable en otra producción como Venom 2: Habrá matanza, la cual se rodó al mismo tiempo en la ciudad de San Francisco. Según contaban desde Sony Pictures, en cierta escena de la secuela del simbionte se pueden ver a lo lejos, los helicópteros que el equipo de Matrix Resurrections estaba utilizando en su propio rodaje. No obstante, si para alguien es importante la ubicación de este preestreno es para Wachowski. La directora aseguró a The Hollywood Reporter que la decisión de rodar en el Área de la Bahía fue personal:

“Amo San Francisco. Me encanta este teatro. He visto tantas películas importantes aquí, y hace 27 años, cuando no estaba seguro de si iba a poder ser cineasta en mi vida o no, Castro fue donde tuvimos el estreno de Bound (titulada en España Lazos ardientes) en el Festival de cine LGTBQ Frameline. Fue una experiencia tan extraordinaria, y un momento clave en mi vida”, declaraba Lana Wachowski.

More from my #TheMatrixResurrections green carpet experience… cast members Eréndira Ibarra, Ellen Holman, Chad Stahelski (John Wick filmmaker and Keanu’s og stunt man on Matrix trilogy as he has a role in this one too) and San Francisco Mayor London Breed. pic.twitter.com/w9qH38Vplb

Pero cuando la directora lleno de emoción la sala fue cuando habló de sus problemas de identidad y cómo el cine había sido para ella una válvula de escape: “Me encantan las salas de cine y crecí en ellas. Mis mejores recuerdos de la infancia fueron cuando mi familia se tomó el día libre de la escuela y todos corrimos al cine y encadenamos tantas películas cuando pudimos en un solo día. Toda mi vida, las salas de cine me han sostenido. Cuando estaba en la escuela secundaria y estaba luchando con mi identidad, corría al cine a por palomitas de maíz, suelos pegajosos y una película de Kung fu, y todo parecía que iba a estar bien”.

“My whole life, movie theaters have sustained me. When I was in high school and I was struggling with my identity, I would run to the movies for popcorn, sticky floor and a kung fu movie and everything seemed like it was going ot be okay,” Lana Wachowski #TheMatrixResurrections pic.twitter.com/HbggAKNDBD

