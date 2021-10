Parece que las expectativas con Matrix Resurrections son tan potentes que puede trastocar la producción de una superproducción como es Venom: Habrá matanza. Así lo manifestó el gerente de localizaciones de Sony Pictures, Christopher Kusiak cuando reveló que la filmación del simbionte más famoso de Marvel tuvo que cambiar varias localizaciones debido al regreso de Neo. Las dos producciones comenzaron a filmarse antes de la pandemia, en febrero de 2020, pero cuando Lana Wachowski se instaló en San Francisco su equipo se apoderó de todo el centro de la ciudad.

Kusiak contaba a Screen Rant las peripecias y complicaciones de que ambas producciones coincidiesen en la misma ciudad: “Muchas cosas afectaron a la filmación. Muchas de nuestras tomas de conducción no pudieron realizarse porque The Matrix controlaba todo el centro de la ciudad…terminamos improvisando un movimiento a la parte superior de un estacionamiento porque no pudimos llegar a las áreas que queríamos debido a The Matrix”. Aun así, el gerente de localizaciones piensa que hubiese dado igual llegar antes que ellos, porque cree que se habrían invertido las tornas. “Si hubiéramos estado allí primero, probablemente habríamos ido al revés”, matizó a Screen Rant.

La presencia del el regreso de Neo fue tan apabullante, que puede verse hasta dentro del material de Venom: Habrá matanza. Durante una pelea entre Venom y Carnage que tiene lugar en la torre Coit, pueden verse varios helicópteros sobrevolando los cielos. Estos, estaban ahí rodando para Matrix Resurrections y no tenían nada que ver con la película de Tom Hardy.

Una de los aspectos que de seguro empeoró la situación de tener ambas filmaciones a tan poca distancia fue que Wachowski quiso rodar, evitando al máximo posible los artificios digitales. Requisito que Neil Patrick Harris, quien aparece en la película comentó a Variety hace algunos meses: “No se sentía grande porque se sentía en su punto ideal, que se estaba filmando sobre la marcha, con luz natural (…) A veces te sentabas durante una hora esperando que las nubes se despejaran y luego grababas rápidamente”.