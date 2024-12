El director de ‘Nosferatu’ sorprende señalando esta película navideña como una «obra maestra»

La época navideña nos ha devuelto la correspondiente época de «mantita y peli», con sus películas llenas de adornos, ternura y espíritu amable. Pero entre el correspondiente amalgama de títulos del género estrella de estos días, se ha producido el estreno de un título completamente antagónico frente a todos los valores mencionados. Hablamos cómo no, del remake de Nosferatu. Un filme que supone el regreso de Robert Eggers al terreno del terror, tras su periplo por la mitología nórdica con El hombre del norte. Rehacer el clásico de Murnau era en sí mismo un reto mayúsculo, aunque a juzgar por las críticas y la recepción del público, el cineasta ha cumplido con creces ante las altas expectativas puestas en el renacer de la leyenda vampírica. No obstante, incluso el director de esta renovada Nosferatu tiene hueco en su corazón para definir a una historia navideña como «una obra maestra».

Eggers lleva sorprendiendo a los espectadores desde su debut en 2015 con La bruja. Propuesta que de alguna forma, despertó el interés de los relatos de horror, devolviéndole al género cierto estatus de «cine serio», apoyado por un sello en pleno auge como fue en aquel momento A24. Esos años marcarían el renacer del llamado Folk horror, el cual volvería a jugar con el plano atmosférico, los silencios y el fuera de campo (parte de la acción se produce fuera del encuadre que vemos), brindándonos éxitos de la talla de Hereditary y derivando en otros campos de la propia tipología como Crudo o Déjame salir. Por ello, resulta un tanto asombroso que un perfil como el suyo haya asegurado ahora que Solo en casa es una de esos largometrajes perfectos. Pero, ¿por qué el director de Nosferatu admira tanto esta cinta de 1990? El propio autor estadounidense lo ha revelado en la promoción de su último trabajo.

«‘Solo en casa’ es una obra maestra»

Mientras viaja por medio mundo para conceder entrevistas y hablar de la revisión del mito del celuloide, Eggers no ha podido evitar caer en el momento estacional de las guirnaldas y reuniones familiares. Unas fechas que en términos generales no suele liderar por así decirlo, la panacea de la excelencia cinematográfica. Lo cual no quiere decir que incluso dicho subgénero no esconda obras maestras de la talla de ¡Qué bello es vivir! la reciente Los que quedan o como bien defiende el director de Nosferatu, Solo en casa.

Estrenada en plena década de los 90, Solo en casa es una de esas historias que han trascendido culturalmente hasta nuestros días. Pues, a pesar de tener más de 30 años, el público sigue revisitándola cada año en esta época. La historia se centra en Kevin McAllister (Macaulay Culkin), un niño de 8 años de una familia numerosa que, tras ser olvidado por sus padres en el viaje familiar a Francia, se queda como bien reza el título, solo en casa. Así que por fin, tiene el control total de la nevera, la televisión y puede en definitiva hacer lo que quiera. Sin embargo, su independencia queda totalmente anulada cuando dos ladrones pretenden entrar a robar en la casa.

Con un presupuesto de 18 millones de dólares, la aventura gamberra de McAllister consiguió recaudar 476 millones de dólares en todo el mundo. Además, logró dos nominaciones a los Oscar; mejor Banda sonora original y Canción original. Dos años después, llegó una aplaudida secuela que también terminaría resultando tremendamente icónica para la cinefilia popular. Pero la propia saga murió con la ausencia del actor protagonista y unas pobres continuaciones que terminaron estrenándose directamente en el mercado doméstico. Ahora, Eggers en un videorreportaje para Konbini ha defendido la película original dentro de este particular formato de entrevistas tan popular, donde se invita a cineastas y actores a hablar de los títulos que más les apasionan.

«Es una película atemporal. Está impecablemente fotografiada. A diferencia de este tipo de género, no está sobredimensionada. Es una película muy bien hecha», explicaba el director de Nosferatu. Solo en casa está disponible en el catálogo de Disney + y Movistar +.

El futuro del director de ‘Nosferatu’

Eggers estrenó Nosferatu el pasado 25 de diciembre y, aunque no existe ningún tipo de confirmación oficial, varios medios se han hecho eco del que podría ser su nuevo proyecto. Se trata de un remake del clásico de los 80, Dentro del laberinto. Una propuesta fantástica alejada del terror más serio que siempre ha acompañado a su figura.

Por el momento, Nosferatu lleva recaudados 40 millones de dólares por todo el mundo, con un presupuesto de 50 millones. Cifras que seguramente, le lleven a obtener beneficios rápidamente en las próximas semanas.