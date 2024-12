Ni ‘Love Actually’ ni ‘Solo en casa’: esta película navideña de Prime Video se va a convertir en tu favorita

Desde hace varias semanas, el streaming tiene a una tipología de largometrajes reinando en todos los catálogos. Y es que…¿existe algún periodo del año donde se consuma un cine más temático que durante la Navidad? La época de la «mantita y peli» por excelencia alcanza en estas fechas su clímax y dentro de poco, ese consumo masivo por el subgénero edulcorado y amable, dejará paso a las tendencias habituales dentro de cada marca de vídeo bajo demanda. Este periodo de tiempo suele tener ya establecidos algunos tótems cinematográficos inamovibles y de recurrente visionado anual, como pueden ser Love Actually o Solo en casa. Pero la actualidad cinematográfica arde en deseos de seguir construyendo esas narrativas que calen hondo en el imaginario popular, convirtiéndose en ese tipo de «cintas confort» a las que todo el mundo desea volver. Hoy, nuestra recomendación parte de esa nueva idea volver a generar un filme imperdible, con una película navideña de Prime Video completamente diferente a lo que el género nos tiene acostumbrados.

La propuesta en cuestión es Red One, un blockbuster de acción diseñado para ser un entretenimiento familiar «disfrutón» para padres e hijos. Creada por la Amazon MGM Studios, en un principio el proyecto estaba destinado únicamente a pasar por el catálogo de la plataforma de la empresa creada por Jeff Bezos. Sin embargo, esta Buddy Movie terminó pasando por las salas de cine de forma global, llegando a recaudar unos 180 millones de dólares en el box office. Dichos resultados económicos en la cartelera habrían podido ser mínimamente rentables, si no fuese por el abultado-y polémico- presupuesto que llegó a tener la cinta. Unos 250 millones de dólares que hacían imposible cualquier tipo de beneficio en el patio de butacas. El grueso desmedido de esa partida presupuestaria fue en gran parte propiciada por Dwayne Johnson, quien se embolsó unos 50 millones de dólares por su participación. Cifra descompensada de los 20 millones que el ex luchador de la WWE suele cobrar por proyecto. Aunque más allá del sueldo estratosférico del héroe de acción, su implicación estuvo ligada a unos supuestos comportamientos poco profesionales en el set. Cambios de última hora, discrepancias y hasta una negativa un tanto extraña por miccionar en los baños públicos y sí en botellas de agua, han terminado declinando en acusaciones de varios miembros del equipo hacia la estrella, definiéndola como un actor «incompetente y poco profesional». El fracaso económico de esta nueva apuesta, supone un escalón más en la deriva peyorativa que está marcando Johnson en su carrera. Con los fracasos de Black Adam y Jungle Cruise, parece que sólo el protagonismo de The Smashing Machine de Ben Safdie puede devolverle su estatus en Hollywood.

¿De qué trata ‘Red one’?

La sinopsis oficial de esta nueva película navideña de Prime Video es la siguiente: «Tras el secuestro de Papá Noel, el jefe de Seguridad del Polo Norte deberá formar equipo con el cazarrecompensas más infame del mundo, en una misión que les llevará a cruzar todo el mundo para salvar al hombre de rojo y por consiguiente, la Navidad».

Producida por el propio Dwayne Johnson a través de su sello Seven Buck Productions, Red One parte en realidad de una idea original de Hiram Garcia, el cuñado de la estrella y productor ejecutivo de la empresa. El guion fue desarrollado por Chris Morgan, un habitual en los libretos de la franquicia Fast & Furious mientras que la dirección cayó en manos de Jake Kasdan, el realizador habitual de la compañía de Johnson y Garcia, pues fue él quien se encargó de dirigir el reboot de Jumanji: Bienvenidos a la jungla y Jumanji: Siguiente nivel, aparte de ser el encargado de llevar a la gran pantalla la cuarta entrega, programada para 2026.

Aparte de Dwayne Johnson, el elenco de estrellas se completa con Chris Evans (Los Vengadores), Lucy Liu (Kill Bill Vol.1), J.K. Simmons (Whiplash), Bonnie Hunt, Kristofer Hivju (Juego de Tronos) y Kiernan Shipka (Mad men), entre otros.

La película navideña en Prime Video

A pesar de las críticas dolientes hacia esta película navideña de Prime Video, lo cierto es que un amplio sector de suscriptores de la plataforma la han aupado a convertirse en uno de los títulos más vistos del último mes. Siendo de alguna forma, una alternativa perfecta a los filmes típicos que vemos cada año.

Con dos horas de duración, Red One se estrenó en salas el 6 de diciembre y se encuentra disponible en Prime Video desde el pasado 12 de diciembre.