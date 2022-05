‘Los cuatro fantásticos’: Todo lo que sabemos de la película que prepara Marvel

Una vez estrenada Doctor Strange en el multiverso de la locura, la fase 4 de Marvel ya va viento en popa, cimentando el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel. Las fases orquestadas por Kevin Feige, siempre tenían como culmen una entrega de Los Vengadores. Todavía falta bastante para que un supergrupo así pueda armarse de nuevo, por lo que seguramente la película de Los cuatro fantásticos ocupará seguramente ese lugar de privilegio. Pero ¿Qué es lo que sabemos de la cinta de este grupo superheroico?

¿De qué tratará?

Hay que tener en cuenta que al menos, todavía quedan varias producciones que Marvel debe producir antes de la llegada de Reed Richards y compañía. Al igual que el casting, la sinopsis de Los cuatro fantásticos podría abarcar una gran cantidad de arcos dramáticos. Para empezar hay dos vías posibles: La de explicar su historia a través de un origen o la de entender que todo el mundo conoce el nacimiento de los poderes especiales de estos héroes. Esta opción parece la más considerable, teniendo en cuenta anteriores casos de éxito como el Spider-Man de Tom Holland.

Como el multiverso tiene pinta que va a traer cola en esta fase, no sería extraño que la introducción de Los cuatro fantásticos llegase por esa parte, no existiendo en el universo actual y apareciendo por una brecha, advirtiendo de la amenaza de Kang el conquistador, villano que habría destruido su mundo.

John Krasinski ¿Fan service?

(A continuación se mencionan spoilers de Doctor Strange en el multiverso de la locura)

Una de las más gratas sorpresas para los fans fue la aparición de John Krasinski como Reed Richards. Sin embargo, al igual que los demás tiempos de los Illuminati, poco importa ya ue todos sucumbieron a los poderes de Bruja escarlata. Eso no quiere decir que el actor de The office no pueda repetir el rol protagónico, pero alimenta las dudas si fue una cuestión de fan service o si Marvel ha apostado definitivamente por él para liderar la nueva adaptación.

La fecha de estreno de ‘Los cuatro fantásticos’

Los cuatro fantásticos todavía no ha comenzado a filmarse y por delante están títulos como Thor: Love and thunder, Guardianes de la galaxia, Black Panther: Wakanda forever, Ant-Man y la avispa: Quantumania y The Marvels, por lo que la historia de Los cuatro fantásticos no llegaría hasta al menos, 2024.

Por buscar, el proyecto está hasta sin director. Jon Watts (Responsable de la última trilogía de Spider-Man) iba a dirigirla, pero se bajó de la producción el pasado mes de abril para asumir producciones propias.