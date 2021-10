Guardianes de la galaxia 3 está ultimando los trazos finales de su preproducción, pues en aproximadamente un mes comenzará su rodaje. Algunos actores como Karen Gillan (Nebula) ya ha podido leer el guion y, según lo que parece, será la historia más emotiva de los guardianes favoritos de Marvel. Uno de los motivos seguro que es la última participación de Dave Bautista como Drax ¿lo despedirán con una vida mejor o terminarán con la vida del personaje? Esperemos que no sea lo segundo ni que Will Poulter, quien acaba de ser fichado como Adam Warlock tenga nada que ver.

El personaje de Adam Warlock fue introducido en una de las muchas escenas post-créditos que tuvo Guardianes de la Galaxia 2. El director James Gunn, quien fue restituido a pesar de su polémico despido de Disney, ha estado buscando desde agosto al actor adecuado para interpretar al personaje de Warlock en este cierre de trilogía que cada vez, parece dejar más claro que representará un cambio de etapa en la franquicia. Finalmente, el cineasta que también dirigió El escuadrón suicida se ha decantado por Will Pulter, confirmando vía Twitter la llegada del intérprete a la familia de los Guardianes.

As you guys know I often strike down false rumors, so… um…

Welcome to the Guardians family, Will Poulter. He’s an amazing actor and wonderful guy. See you in a couple weeks. #AdamWarlock #GotGVol3 https://t.co/RaNeGDIC0E

— James Gunn (@JamesGunn) October 11, 2021