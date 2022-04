Este martes, Sony Pictures anunció su primera película de Marvel con un protagonista latino, ‘El Muerto’, un luchador mexicano. La sorpresa llegó cuando anunciaron que Bad Bunny será el protagonista. De esta forma, el artista puertorriqueño se unirá al universo de villanos de los spin-offs de SpiderMan.

Durante la presentación, Bad Bunny, sorprendió a todos los presentes al aparecer en la CinemaCon anunciando su próxima película de la mano de Sony Pictures. Hasta ahora, el artista puertorriqueño solo había protagonizado papeles pequeños, y con esta película llegará su gran oportunidad en la industria del cine.

«A veces tenemos suerte con un casting perfecto», exclamó el presidente de Sony Motion Picture Group, Sanford Panitch, durante la presentación. «Creemos que el público se emocionará al saber hacia dónde se dirigen estos maravillosos personajes», añadió.

Bad Bunny (@sanbenito) takes the #CinemaCon stage to announce his starring role as El Muerto during @SonyPictures’ Presentation. @ElMuertoMovie is exclusively in movie theaters January 12, 2024. pic.twitter.com/jMhBId2CT7

— Sony Pictures (@SonyPictures) April 26, 2022