Ana Rosa: «El Gobierno despliega cortinas de humo para paliar el batacazo»

Este miércoles 14 de enero, Ana Rosa Quintana ha dedicado su editorial diario a la caída en picado del PSOE en todas las encuestas electorales y en cómo Pedro Sánchez quiere distraer a la población con otros asuntos que la presentadora de El programa de Ana Rosa ha desarmado uno a uno. Para empezar, la periodista ha dicho que: «Este año la cuesta de enero se ha convertido para el Gobierno en la encuesta de enero. Una encuesta de enero tan empinada que el PSOE cae a mínimos históricos en todos los sondeos, de manera que los asesores de Moncloa han aconsejado al Gobierno desplegar varias cortinas de humo para paliar el batacazo y el desánimo de sus votantes». También ha cargado contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: «Para financiación singular la suya, que recibe 29.000 euros para vivienda aunque reside en una casa oficial».

El Programa de Ana Rosa ha arrancado un día más con el famoso editorial de su presentadora, que ha destacado la caída en picado del partido de Pedro Sánchez en todas las encuestas electorales.

«Buenos días. Este año la cuesta de enero se ha convertido para el Gobierno en la encuesta de enero. Una encuesta de enero tan empinada que el PSOE cae a mínimos históricos en todos los sondeos, de manera que los asesores de Moncloa han aconsejado al Gobierno desplegar varias cortinas de humo para paliar el batacazo y el desánimo de sus votantes. Para solucionar, no solo despliegan una cortina de humo, directamente están vendiendo humo porque este Gobierno de coalición ya no está de acuerdo en nada, salvo en mantener los sillones» ha arrancado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: «Tema vivienda. El presidente anuncia medidas para atajar la crisis de la vivienda sin consultar a nadie y todos los socios se ponen a la gresca y califican las medidas de tomadura de pelo. Tema financiación. Hoy se reúne la ministra Montero con todas las Comunidades en contra del nuevo modelo de financiación. Están en contra incluso las Comunidades gobernadas por el PSOE, salvo Cataluña, claro. Incluso la propia ministra de Hacienda está en contra de sí misma cuando explica este modelo de ordinalidad. Para financiación singular la suya, que recibe 29.000 euros para vivienda aunque reside en una casa oficial».

«Tema feminismo. 600 mujeres del PSOE se revuelven contra Sánchez y denuncian la profunda fractura provocada por el Gobierno en el movimiento feminista, la escasa autocrítica y el riesgo de involución. Tema internacional. Venezuela. Los socios consideran que Sánchez ha reaccionado con tibieza ante la intervención de Trump en el país y además no condenan el chavismo. Irán. Sánchez critica al régimen iraní en Twitter por las masacres, pero sus socios se ponen el turbante de ayatolá y atacan a Estados Unidos criticando una intervención militar que no se ha producido. Ucrania. El presidente quiere enviar tropas si hay un alto el fuego y los socios se niegan porque lo consideran una medida belicista. La solución de Moncloa para salvar al soldado Sánchez es llamar a filas a Feijóo para que les solucione la papeleta. Como diría Rajoy, vaya tropa», ha sentenciado Ana Rosa.