Ana Rosa Quintana tacha de «tomadura de pelo» las medidas de Sánchez en materia de vivienda

«Una tomadura de pelo». Esto es lo que piensa Ana Rosa Quintana de las nuevas medidas anunciadas por Pedro Sánchez para intentar frenar el problema de la vivienda en España. «Moncloa ha viajado en el tiempo hasta 1989. Sánchez se ha puesto las hombreras, el pelo cardado y el Walkman para anunciar una propuesta de hace 40 años», ha dicho la presentadora de El programa de Ana Rosa además de añadir que: «Justo hace un año anunció 12 nuevas medidas para fortalecer el derecho a la vivienda asequible. Un año después, el presidente propone las mismas medidas. Incentivos fiscales para los caseros. 12 meses después de ese anuncio no han construido ni una sola vivienda pública».

Ana Rosa Quintana ha comenzado su editorial diario destacando las medidas anunciadas por Pedro Sánchez para lidiar con el problema de la vivienda que sufre España y que con casi total seguridad no contará con el apoyo necesario.

«Buenos días. Moncloa ha viajado en el tiempo hasta 1989. Sánchez se ha puesto las hombreras, el pelo cardado y el Walkman para anunciar una propuesta de hace 40 años, La Operación Campamento, una idea que surgió cuando Leguina era presidente en Madrid y planteó la reutilización de estos terrenos militares para construir vivienda. Aquel año no existían los móviles y se escuchaban los discos en vinilo. Desde 1989 la Operación Campamento ha resucitado más veces que Chanquete, pero con menos emoción. Una medida sin calendario y sin financiación clara. La otra propuesta del Gobierno en materia de vivienda es de hace un año. Se trata de una tomadura de pelo. No lo digo yo, lo dicen sus socios de Sumar, y también lo dicen Podemos, ERC y Bildu. Hoy es 13 de enero de 2026. Justo hace un año anunció 12 nuevas medidas para fortalecer el derecho a la vivienda asequible. Un año después, el presidente propone las mismas medidas. Incentivos fiscales para los caseros. 12 meses después de ese anuncio no han construido ni una sola vivienda pública», ha arrancado la presentadora.

Ana Rosa Quintana ha continuado: «Ayer el presidente prometió 10.700 viviendas nuevas, que se suman a las 20.000 viviendas asequibles que prometió en 2018, a las 100.000 viviendas protegidas que anunció en 2021, a las 244.000 nuevas viviendas públicas que prometió en 2023 y a las 20.000 viviendas anuales que anuncio en 2025. Nunca España había tenido tantas viviendas invisibles. En el acto de ayer Sánchez llevaba el chaleco reflectante de candidato, aunque hasta 2027 no son las elecciones, según dice. El principal problema de los españoles se ha convertido en un acto electoral en el que no hubo ningún invitado ajeno a Moncloa, con el ministro de Justicia y el candidato socialista por Madrid presentes mientras una grúa demolía edificios. una demolición que es una metáfora de esta legislatura».

«En el Monopoly de Moncloa, todo se reduce a eso: no construir casas, sino anunciar casillas para desgravar que nunca van a desgravar porque no tiene apoyo ni de sus socios para aprobar la medida. Mientras, los jóvenes siguen sin poder emanciparse, los alquileres alcanzan cifras récords, y el acceso a la vivienda digna se convierte en un lujo de minorías. Pero el Gobierno sigue jugando su partida. Construye más anuncios que ladrillos y más expectativas que soluciones. En definitiva, castillos en el aire», ha sentenciado Ana Rosa.