Adiós a la espera: vuelve ‘Star Wars’ a los cines y esto es todo lo que sabemos después de 7 años sin ‘The Mandalorian’

Los seguidores de George Lucas están esperando el estreno de su nueva producción The Mandalorian and Grogu. Que si no ocurre nada se estrenará en la plataforma de streaming Disney+ el próximo 21 de mayo. Hay que tener en cuenta que ya hace 7 años que se estrenó en los cines la última aventura de Star Wars El ascenso de Skywalter y los fans están nerviosos ante el próximo estreno de esta película protagonizada de nuevo por el actor Pedro Pascal. Esta nueva producción comenzará tras lo ocurrido en la serie de Disney+ The Mandalorian (2019), la cual si todavía no la has visto está disponible en esta plataforma de streaming. Los protagonistas de esta nueva película serán el cazarrecompensas Din Djarin y su joven aprendiz Grogu que son contratados por la Nueva República, un gobierno incipiente que intenta proteger todo aquello por lo que ha luchado la Rebelión.

Hay que tener en cuenta que los creadores del guion de la serie Jon Favreau, que también es el director, y Dave Filoni. tenían ya escrita una cuarta temporada de The Mandalorian que tendría que haberse estrenado en febrero de 2023, pero debido a diferentes conflictos laborales que tuvieron lugar ese año en Hollywood todo se retrasó. En ese tiempo Lucasfilm decidió cambiar de planes y puso por delante de la cuarta temporada The Mandalorian and Grogu el rodaje de esta película que comenzó en California en agosto de 2024. Una nueva película producida por Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce y música compuesta por Ludwig Göransson que promete mucha acción y escenas inolvidables.

¿De qué va a tratar la película The Mandalorian and Grogu?

Por lo que ha trascendido sobre la nueva película de Lucas Film tras la caída del Imperio Galáctico, la Nueva República recluta a Din Djarin y a su aprendiz Grogu en el momento en el que los señores de la guerra imperiales que andan dispersos por la galaxia amenazan con su regreso.

Según la sinopsis oficial de la nueva película de Lucasfilm: «El malvado Imperio ha caído y los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia. Mientras la incipiente Nueva República trabaja para proteger todo por lo que luchó la Rebelión, ha reclutado la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y su joven aprendiz Grogu».

El reparto de esta nueva película

El actor Pedro Pascal volverá a ponerse en la piel del cazarrecompensas Din Djarin o The Mandalorian y la novedad en esta película es que según hemos visto en el tráiler se le verá el rostro en más ocasiones que en la serie. Hay que recordar que el cazarrecompensas debido a la religión de su clan, no puede mostrar su rostro, y siempre lleva puesto el casco.

Además, Din Djarin volverá a contar con Grogu. un bebé de la misma especie que Yoda que es su pupilo. En esta ocasión le vemos un poco más crecidito, dentro de las limitaciones propias de su naturaleza, y os recordamos que este personaje ha sido creado mediante animatrónica y marionetas y sus movimientos han sido reforzados con efectos visuales.

La actriz Sigourney Weaver interpretará el papel de Ward, una coronel y líder de los Rangers Adelphi de la Nueva República que hace años sirvió como piloto para la Alianza Rebelde. El actor Jeremy Allen White, que es el protagonista de las ficciones The Bear o Shameless, pone su voz a Rotta el Hutt, el cual es el hijo del difunto señor del crimen Jabba el Hutt . Hay que tener en cuenta que Rotta el Hut no aparecía desde la película animada The Clone Wars y posiblemente será una de las causas de la desestabilización del universo Star Wars.

También en el reparto van a estar los actores Jonny Coyne que dará un señor de la guerra imperial que es el líder de una facción de remanentes del Imperio Galáctico, Dave Filoni, uno de los guionistas de la saga, retoma su papel como el piloto de Ala-X Trapper Wolf y, además, Garazeb «Zeb» Orrelios, retoma el personaje de Star Wars Rebels. También aparecen miembros de la especie Anzellan vistos en El ascenso de Skywalker. En cuanto a las sorpresas de la nueva película ha trascendido que el conocido director Martin Scorsesse da voz a un comerciante ardeniano.

Aunque los seguidores de la saga se han visto sorprendidos por el tono familiar que promete esta nueva película, Disney ha apostado por esta historia como uno de los pilar de sus nuevas producciones. En la compañía esperan que esta nueva película se convierta en el Star Wars de una nueva generación y en el punto de partida de una nueva etapa cinematográfica para la saga que ha enganchado a millones de seguidores.