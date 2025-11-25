Cómo evitar que cualquiera te añada a un grupo de WhatsApp y mejorar tu privacidad en WhatsApp
Proteger tu privacidad en WhatsApp empieza por decidir quién puede añadirte a grupos
Controlar la privacidad en WhatsApp es clave para evitar situaciones incómodas. Que alguien te meta en un grupo sin permiso puede resultar molesto, invasivo y totalmente irrelevante para tu día a día. A muchos usuarios les ocurre con chats que no pidieron, promociones, cadenas, grupos de antiguos conocidos o conversaciones de las que cuesta salir sin quedar mal.
Con lo sencillo que es crear grupos y añadir números, esta situación puede repetirse con más frecuencia de la deseada. Por suerte, existe un ajuste específico de WhatsApp que permite bloquear estas invitaciones automáticas, y activarlo solo lleva unos segundos.
Dónde está el ajuste para bloquear que cualquiera te añada
Todo se gestiona desde el apartado de privacidad de WhatsApp, donde puedes elegir entre permitir que cualquiera te agregue, limitarlo solo a tus contactos o bloquear casos concretos. Es una función discreta, pero extremadamente útil para mantener tu cuenta bajo control.
Cómo activar la protección paso a paso
El proceso es igual tanto en iOS como en Android. Solo tienes que ir a:
WhatsApp > Configuración > Privacidad > Grupos
Ahí encontrarás estas tres opciones:
