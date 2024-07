¡Sorpresa! Te han añadido a un grupo de WhatsApp: ¿qué hacer ahora?

Probablemente no haya asunto que nos genere más inquietud que nos agreguen a un grupo de WhatsApp sin saber realmente de qué se trata. La aplicación está lanzando una serie de funciones destinadas a mejorar ese proceso, por lo que es interesante que las conozcas para valorar qué puedes hacer cuando en el futuro te vuelvan a agregar a un grupo de WhatsApp.

WhatsApp toma mayor control

Una de las cuestiones más peliagudas es que cualquier contacto te pueda añadir a un grupo de WhatsApp sin ningún tipo de dificultad. Ya una vez dentro es cuando comienzas a tomar conciencia de qué es ese grupo, probablemente algo de tipo familiar o de trabajo. Por cierto, abandonar los grupos de WhatsApp es ahora una cuestión anónima y puedes aprovechar para hacer limpieza de aquellos grupos a los que sigues perteneciendo y no tienen ningún tipo de movimiento. Por ejemplo, el de la organización de la cena de Navidad 2023, que probablemente siga activo.

Detalles clave al ser añadido al grupo

Pero a lo que vamos, la función que está implementando WhatsApp desde hoy mismo, y así nos lo ha hecho saber a través de la propia aplicación, cuando alguien te añade a un grupo de WhatsApp, te informará con algunos detalles interesantes. Por ejemplo, cuando el grupo fue creado, quién te añadió y la temática de ese grupo. Con todos estos datos puedes definir si seguir en ese grupo o abandonarlo.

Una medida acertada, pero mejorable

Personalmente, creo que se trata de una medida acertada, pero también pienso que no hubiera costado mucho hacerlo bien desde el primer momento. Me explico, cuando alguien te trate de añadir a un grupo, no pasarás a formar parte de él hasta que tú lo autorices. Porque que te metan en un grupo, compruebes que se trata de algo que no te interese y salirte automáticamente tampoco es algo que vaya a cambiar mucho las cosas. Pero paso a paso se va haciendo el camino.

Protección contra grupos sospechosos

Si WhatsApp ha implementado esta funcionalidad, es porque hay un repunte de grupos creados a los que nos añaden y el problema que hay detrás es que estos grupos están formados por delincuentes que van a tratar de robar nuestros datos o ponernos en un aprieto. Esta función que ya se está desplegando posibilitará dar mayor información al miembro de un grupo en el momento en el que es añadido.

Con estas nuevas funciones, WhatsApp busca proporcionar mayor transparencia y control a los usuarios, reduciendo el riesgo de ser añadido a grupos indeseados o potencialmente peligrosos. Ahora, cada vez que seas añadido a un grupo, recibirás información suficiente para tomar una decisión adecuada sobre si deseas quedarte o abandonar el grupo de inmediato. Sin duda, este es un paso importante hacia una experiencia de usuario más segura y controlada en la aplicación de mensajería más popular del mundo. WhatsApp fue creada en el año 2009, en 2014 fue comprada por Facebook y actualmente cuenta con 2200 millones de usuarios activos cada mes.