Tragedia en Getafe: atropellan de gravedad a un joven mientras le pedia matrimonio a su novia

Lo que iba a ser uno de los momentos más felices de su vida acabó convirtiéndose en una escena dramática. Un joven ha resultado gravemente herido este fin de semana en Getafe tras ser atropellado mientras pedía matrimonio a su novia en medio de una concentración ilegal de coches trucados.

Las impactantes imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a la pareja en el centro de una especie de «corro» formado por vehículos que realizaban derrapes a escasos metros de ellos. Lejos de tratarse de un entorno seguro, el joven decidió arrodillarse rodeado de coches que giraban de forma temeraria, en una escena tan romántica como imprudente.

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La tragedia se desató segundos después. Uno de los conductores, que participaba en los derrapes, perdió el control del vehículo y arrolló violentamente al joven, dejándolo tendido en el suelo con heridas de extrema gravedad.

Lejos de auxiliar a la víctima, el presunto autor huyó a toda velocidad, iniciando una fuga que se prolongó varios kilómetros desde Getafe hasta Fuenlabrada. Finalmente, fue localizado y detenido por las fuerzas de seguridad.