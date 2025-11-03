Un joven marroquí de 29 años con multitud de antecedentes ha sido detenido por la Policía Nacional en su vivienda de Leganés (Madrid) acusado de la violación con sumisión química de una joven venezolana de 23 años el pasado sábado. La víctima fue hallada en la calle, deambulando desorientada y desnuda, ella misma refirió a los agentes lo ocurrido y les dio la dirección del presunto violador.

El suceso tuvo lugar durante la tarde del sábado alrededor de las 17:30 horas. En ese momento, la Policía Nacional recibió el aviso de que una joven deambulaba desnuda y desorientada por las calles del municipio madrileño.

La joven, venezolana de 23 años, relató a los policía que la habían drogado y violado en una vivienda cercana.

El detenido, con numerosos antecedentes

Los policías se dirigieron a toda velocidad al domicilio del presunto violador situado en la calle San Andrés de Leganés. Una vez en la vivienda, los agentes encontraron las sustancias estupefacientes que podrían haber servido para drogar a la víctima con la intención de violarla.

Los policías también encontraron en la casa de Leganés donde sucedió la violación, la ropa y los efectos personales de la joven.

Venta de droga y puñaladas

La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Severo Ochoa para ser reconocida, mientras el presunto autor de esta violación en Leganés fue detenido y puesto a disposición judicial.

Al detenido le constan numerosos antecedentes policiales y penales. De hecho, la vivienda en la que supuestamente se produjo la violación era conocida por funcionar como un punto de ventas de drogas. La Policía ya tuvo que intervenir en ese mismo lugar hace dos meses cuando el ahora detenido por la violación de Leganés resultó apuñalado en una reyerta de las habituales en la zona.