Jorge Rey enciende todas las alarmas por las lluvias que llegan a España y avisa: «Unas borrascas muy…»

La AEMET coincide con esta previsión del tiempo: «Se prevé que un frente recorra la Península de oeste a este dejando a su paso cielos cubiertos y precipitaciones que afectarán a la mayor parte del territorio. Serán abundantes y acompañadas de tormentas y posible granizo en la mitad oeste peninsular. Precipitaciones en general débiles y ocasionales en el resto, sin esperarse en el extremo sureste ni en Baleares con cielos poco nubosos o con intervalos nubosos. Las mayores acumulaciones se darán en todo el oeste de la península, siendo probable que sean persistentes y localmente fuertes especialmente en el oeste de Galicia y fuertes con tormentas en el cuadrante suroeste. Con incertidumbre también se podrían dar intensidades fuertes en otros puntos del extremo oeste peninsular y acumulaciones significativas en el sistema Central occidental. En Canarias, intervalos de nubosidad alta tendiendo a nuboso en los nortes de las islas de mayor relieve con posibles precipitaciones débiles. Probables nieblas matinales en el Ebro, Melilla e interiores de Cataluña y del este peninsular. Brumas frontales en la mitad oeste».

Siguiendo con la misma previsión: «Temperaturas máximas en descenso en el oeste peninsular y de forma localmente notable en Canarias, con aumentos en el bajo Ebro y regiones del centro sur e interior nordeste peninsular. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en Canarias y extremo noroeste peninsular, con predominio de los aumentos en el resto.

Levante moderado en Alborán y con intervalos fuertes en el Estrecho rolando a poniente al final en su zona occidental. Viento moderado de componente sur en la mayor parte del resto de la Península y en Baleares tendiendo a rolar a oeste en las vertientes atlántica y cantábrica. Se prevé que llegue a fuerte con rachas muy fuertes en Galicia, área cantábrica, Pirineos y montañas de la vertiente atlántica norte, así como otros puntos del extremo oeste peninsular. Viento flojo del oeste en Canarias tendiendo a establecerse el alisio».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones significativas en el oeste de la península, que serán persistentes y puntualmente fuertes en Galicia y con fuertes con tormentas en el extremo suroeste. Viento muy fuerte con rachas muy fuertes en Galicia, puntos de Castilla y León y zonas altas del cuadrante noroeste, así como en este del Cantábrico y vientos muy fuertes con rachas huracanadas en cotas altas de la Cordillera Cantábrica».