Ana Milán y Sebastián Gallego rompen su amistad: «Todo esto habría comenzado…»

Ana Milán es una de las artistas más queridas de nuestro país, tanto es así que ha llegado a protagonizar una serie basada en su vida, donde contaba las anécdotas que compartió con el público durante la cuarentena ocasionada por el coronavirus. La actriz demostró que sabía empatizar con el público e hizo una gran labor durante la pandemia, pues acompañó a miles de personas que esperaban con ansia conectar con ella en directo para intercambiar impresiones y distraerse de todo lo que estaba pasando. Este hito marcó un antes y un después en su dilatada trayectoria, pero la carrera de Milán no se reduce a esto y es mucho más extensa.

La comunicadora presentaba un pódcast en Podimo titulado La vida y tal junto con Sebastián Gallego, con quien mantenía una bonita amistad hasta hace tan solo unos meses. El periodista Javi Hoyos se ha hecho eco de todo lo que está pasando y ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok donde afirma: «Eran muy felices, eran muy amigos, pero todo se ha dinamitado». La noticia ha hecho saltar todas las alarmas porque hay mucha gente que siente pasión por Milán y que piensa que hace un equipo estupendo con Sebastián. Ambos se han recorrido diferentes puntos de España mientras presentaban el programa que tenían en común y la audiencia estaba convencida de que iban a hacer una nueva temporada.

Javi de Hoyos tiene sus datos bien atados y sostiene que «la prueba más evidente es que Ana Milán ya no sigue a Sebastián, aunque él sí le sigue a ella». Según ha contado en sus redes sociales, «todo esto habría comenzado en 2024, cuando Sebastián tuvo una trifulca con Sebastián». No era la primera vez que pasaba, así que Gallego pensó que no tenía importancia y esperaba que su amiga acudiese a la fiesta de cumpleaños que había organizado. Sin embargo, Milán no se presentó por allí y esto hizo todavía más grande la brecha que les estaba distanciando. Por si fuera poco, la actriz dejó de seguir a su compañero en las redes sociales, confirmando así que no quería saber nada de él.

Sebastián Gallego ha reconocido públicamente sus diferencias con Ana Milán, pero siempre ha dejado claro que suelen llegar a un punto en común porque se tienen mucho respeto. Por eso esperaba que la protagonista de Física o Química diera su brazo a torcer y se presentase en su cumpleaños para arreglar las cosas. No fue así y este desplante hizo que Gallego dejase de luchar por su amistad, sobre todo después de descubrir que Ana había bloqueado a su pareja en Instagram.

La decisión de Ana Milán y Sebastián Gallego

Ana Milán lleva mucho tiempo trabajando en el mundo del espectáculo y puede presumir de tener una trayectoria muy variada. Ha interpretado a personajes que pasarán a la historia del cine, ha protagonizado series que marcaron a toda una generación, ha presentado programas de televisión, triunfa en las redes sociales y ahora ejerce de jurado en un conocido concurso de Antena 3. Es decir, conoce perfectamente cómo funciona la industria del espectáculo y sabe que lo mejor en estos casos es ser discreta. Nunca le ha gustado hablar de su vida privada, así que no es de extrañar que haya guardado silencio tras filtrarse su ruptura con Sebastián Gallego.

Los presentadores de La vida y tal han decidido no confirmar ni desmentir su separación profesional. El espacio iba camino de la sexta temporada en Podimo, pero el proyecto se ha quedado en el aire y ahora nadie sabe afirmar con rotundidad qué pasará con el mismo. Si finalmente nunca llega a emitirse, tanto Sebastián como Ana tienen otras ofertas encima de la mesa. Él conduciá el nuevo programa de citas que está preparando Mediaset y ella se centrará en su colaboración con Mask Singer, uno de los concursos con más repercusión de Atresmedia.

La postura de Ana Milán

Aquellos que conocen bien a Ana Milán saben que no le tiembla el pulso a la hora de dar ciertos pasos. Tiene las ideas muy claras y no duda en eliminar de su vida a las personas que le dejan de aportar cosas positivas. En 2022 habló abiertamente sobre este tema y dijo: «A mí, este año me ha pasado dos veces. Es gente que estuvo en mi vida desde muy jovencita y de repente, no hablábamos el mismo idioma, no íbamos en la misma dirección (…) y no pasa nada, fueron amigos increíbles y espero haberlo sido». De esta forma, reconoció que había hecho limpieza en su círculo de amigos. En aquel momento Sebastián Gallego seguía formando parte de su pandilla, pero ahora las cosas han cambiado.

Sebastián conoce todos los secretos de Milán (y viceversa). No han sido únicamente compañeros de profesión, sino que han actuado como si fuesen familia, con la implicación emocional que esto conlleva. Con todo esto, podemos deducir que la ruptura no ha sido nada fácil y habrá que esperar unos días para ver si alguno de ellos decide romper su silencio y aclarar qué ha pasado y por qué todo lo que habían construido ha terminado cayendo en saco roto.