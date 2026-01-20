La serie de 6 episodios que triunfa en Prime Video: basada en una novela y perfecta para hacer un maratón

Uno de los estrenos más esperados de este 2026 es la segunda temporada de la serie de acciónEl Infiltrado (The Night Manager) cuyos tres primeros episodios están ya disponibles en Prime Video. Diez años después del estreno de la primera entrega llega esta segunda basada también en la novela homónima del conocido escritor John le Carré que narraba la historia de Jonathan Pine, papel interpretado por Tom Hiddleston, el jefe del turno de noche de un lujoso hotel de El Cairo que se ve involucrado en los sucios negocios de tráfico de armas de Richard Roper, al que da vida el actor Hugh Lauri, al que conocemos por su papel de Dr. House y en cuyo entorno decide infiltrarse gracias a la agente de inteligencia Angela Burr, Olivia Colman. En esta segunda entrega el protagonista vuelve a ser el agente Jonathan Pine que vuelve a enfrentarse a una peligrosa misión. Los otros tres episodios de la serie de acción El Infiltrado se estrenarán todas las semanas hasta el 1 de febrero.

La primera temporada de El infiltrado fue dirigida por Susanne Bier, a la que conocemos por su trabajo en Bird Box (2018), pero ahora ha sido la directora Georgi Banks-Davies, la que se ha puesto al frente de esta nueva producción. El creador y el guionista principal ha sido David Farr y se ha rodado en diferentes localizaciones de España, Francia, Reino Unido y Colombia. De nuevo esta ficción de acción y suspense se ha estrenado en el canal BBC One y luego este 11 de enero en Prime Video. Está serie puede ser una buena opción para los que disfrutaron con la primera temporada y los aficionados a las ficciones de acción y suspense.

¿Qué ocurre en la segunda temporada de la serie El infiltrado?

En esta nueva entrega han pasado cuatro años desde lo ocurrido en la primera temporada y todos han intentado cambiar su vida. En ese momento el ex soldado Jonathan Pine dirige una unidad para vigilar una serie de hoteles en Londres. Si todavía no has visto la primera temporada te recomendamos no seguir porque te puedes encontrar algún spoiler.

Hay que tener en cuenta que en la primera entrega acabó con el traficante de armas al que daba vida el actor Hugh Laurie siendo detenido. Pero también nos enteramos de que la furgoneta policial estaba controlada por sus compradores de armas y eso no es una buena señal. Pero a pesar de estos datos, al comienzo de la segunda temporada nos enteramos de que cuatro años después de la caída de Roper, Pine se ha reunido con Burr en Siria para identifican el cadáver de Roper tras ser ejecutado por sus captores.

En 2025, otros cuatro años después, Jonathan Pine ha intentado olvidar todo lo que ocurrió y ahora trabaja bajo nueva identidad como agente de una unidad de vigilancia llamada ‘Los Búhos Nocturnos’ bajo el seudónimo de Alex Goodwi. Una noche se encuentra con un antiguo mercenario de Roper, y tras esta incómoda situación tendrá lugar un violento encuentro con Teddy Dos Santos. Con la ayuda en esta ocasión de Roxana Bolaños, Jonathan Pine se infiltrará en su organización y descubrirá una conspiración diseñada para desestabilizar el país.

Según la sinopsis oficial de la serie: ”En 2019, cuatro años después de la caída de Roper, Pine se reúne con Burr en Siria. Identifican el cadáver de Roper tras ser ejecutado por sus captores. En 2025, Pine trabaja en River House bajo el seudónimo de Alex Goodwin. Bajo las órdenes de Mayhew, Pine dirige una unidad de vigilancia llamada «Los Búhos Nocturnos», que vigila los principales hoteles de Londres para recabar información sobre actividades delictivas”.

El reparto de la segunda temporada de esta serie de acción

El actor Tom Hiddleston vuelve a meterse en la piel de Jonathan Pine y volverá a tener noticias de Richard Roper, papel que interpreta de nuevo al actor Hugh Laurie. Además, en el reparto estaba la actriz Olivia Colman vuelve a interpretar el papel de a la agente de inteligencia Angela Burr, Alistair Petrie como Sandy Langbourne, Douglas Hodge como Rex Mayhew, Michael Nardone como Frisky y Noah Jupe como Daniel Roper, entre otros.

Además, esta nueva entrega de la serie se ha incorporado al reparto los actores Diego Calva como Teddy Dos Santos, un poderoso empresario colombiano, Camila Morrone como Roxana Bolaños, la cual ayudará a Pine a infiltrarse y también a Indira Varma, Paul Chahidi y Hayley Squires.

La serie El infiltrado es una de esas ficciones que no se pueden dejar de ver si te encantan las producciones de acción. Sin duda es una buena opción para los que han disfrutado con series de acción como Jack Ryan de Tom Clancy o Reacher que también se pueden ver en la plataforma de streaming Prime Video.