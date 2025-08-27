Fact checked

La creatina es un derivado aminoácido indispensable para los humanos con más de 100 años de investigación científica. Obtenible a partir de alimentos de origen animal, en los últimos 20 años se han confirmado los beneficios que la ingesta de suplementos de creatina podría tener fuera del ámbito deportivo, específicamente en materia de bienestar y envejecimiento.

La creatina para la mujer es un suplemento indispensable para enfrentar las etapas de salud derivadas a partir de la perimenopausia, que comienza normalmente a partir de los 40 años. En España, aproximadamente el 20% de la de las mujeres se encuentran en esta fase, es decir, casi una de cada cuatro españolas afronta una etapa madurativa dónde el cuidado y el estilo de vida activo permitirán un envejecimiento afrontable en condiciones óptimas.

Razones por las que tomar creatina si eres mujer

Pensando en la salud preventiva de la mujer, estas son las 4 razones por las que incorporar la creatina en la rutina diaria:

1.-Previene la sarcopenia y la fragilidad

La sarcopenia es la pérdida de masa y fuerza muscular derivada del envejecimiento. Es un proceso natural que se acelera a partir de los 50 años y puede afectar la movilidad y la calidad de vida, aumentando el riesgo de caídas, y fracturas. Incorporar la creatina diariamente combinada con ejercicios de fuerza puede permitir una mejora de la fuerza, aumentar la masa muscular, reducir la fragilidad y mejorar la salud osea peri y postmenopáusica.

2.-Apoyo cognitivo y emocional

La creatina es un aporte extra que mejora la estabilidad emocional, especialmente en contextos de estrés, fatiga mental o cambios hormonales tan habituales a partir de los 40 años. La creatina aumenta la disponibilidad de energía, también para el cerebro y es adecuada en estados de fatiga, dificultad para conciliar el sueño y mejora del estado de ánimo, al mejorar la bioquímica cerebral relacionada con la serotonina y la dopamina.

Esto es relevante en mujeres que atraviesan etapas hormonales complejas como el síndrome premenstrual, la perimenopausia o la menopausia.

3.-Es un apoyo en dietas vegetarianas o veganas

Las mujeres son mayoritariamente más proclives a las dietas vegetarianas o veganas. Un consumo menor o nulo de alimentos de origen animal puede provocar niveles más bajos de creatina cerebral, pudiendo afectar al rendimiento mental. La suplementación con creatina puede restaurar esos niveles y mejorar la función cognitiva.

4.-Y si todavía se tienen ciclos menstruales regulares….

La creatina mejora la recuperación muscular sin afectar la retención de líquidos y puede ayudar a mantener el rendimiento físico en los días de más cansancio y fatiga por el ciclo menstrual.

