Ribera se convierte en patrocinador, servicio médico y de fisioterapia oficial de la Copa Faulcombridge de tenis

El grupo sanitario Ribera continuará con su apoyo a la Copa Faculcombridge de tenis convirtiéndose en patrocinador oficial de la edición 2025. El grupo sanitario, que ya colaboró en la pasada edición, da ahora un paso más en su compromiso con la promoción de la salud, el bienestar y la prevención, valores que encajan a la perfección con la filosofía de uno de los torneos más destacados del circuito Challenger, que se celebra en el prestigioso Club de Tenis Valencia.

La presencia del grupo sanitario Ribera refuerza el vínculo entre deporte y salud, aportando la experiencia de un grupo referente en la gestión de servicios sanitarios innovadores y centrados en las personas. Su apuesta por la prevención, la calidad asistencial y la digitalización se alinea con la visión de la Copa Faulcombridge de ofrecer un evento que trascienda lo deportivo y promueva hábitos de vida saludables entre la comunidad.

«Estamos muy contentos de anunciar que el grupo Ribera continúa y refuerza su apoyo a la Copa Faulcombridge by Marcos Automoción como patrocinador oficial, ofreciendo el servicio de fisios y médico oficial», afirmó Pablo Andújar, director del Torneo. «Su compromiso con la salud y el bienestar conecta con los valores que queremos transmitir. Esta colaboración es un gran respaldo para seguir creciendo y ofreciendo la mejor experiencia tanto a jugadores como a aficionados».

Desde el grupo sanitario Ribera, por su parte, aseguran que “el año pasado tuvimos la oportunidad de colaborar con la Copa Faulcombridge y comprobamos la importancia de este torneo como evento deportivo y social para Valencia. Este año hemos querido dar un paso más para reforzar nuestro compromiso con la promoción de la salud y con el deporte como vehículo para mejorar la calidad de vida de las personas».

En esta edición, como en años anteriores, el hospital Ribera Imske aportará un equipo médico liderado por el prestigioso traumatólogo Ignacio Muñoz, actualmente en el US Open como traumatólogo de Carlos Alcaraz y 2 fisioterapeutas y readaptadores para asistir a los jugadores durante todo el torneo. Ribera IMSKE es el hospital especialista en traumatología y medicina deportiva referente en Valencia.

La Copa Faulcombridge by Marcos Automoción 2025 promete ser una edición inolvidable, no solo por la calidad deportiva, sino también por el apoyo de patrocinadores como Ribera Salud, que consolidan el torneo como una cita imprescindible en el calendario tenístico y social de la ciudad.