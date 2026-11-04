Qué es la consulta preconcepcional: la gran desconocida para dos de cada tres mujeres

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La presidenta de la Asociación de Matronas de Madrid (AMM), Cristina González Fernández, ha señalado que el 69,2% de las mujeres no conoce la existencia de la consulta preconcepcional, lo que supone una «gran paradoja», ya que el 90,2% considera importante prepararse antes del embarazo.

«La mujer cree firmemente que tiene que prepararse, pero no sabe que existe una consulta diseñada específicamente con esta finalidad», ha indicado en relación con los datos arrojados por el estudio ‘Todo empieza antes: el embarazo comienza en la preconcepción’, dirigido por la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME).

La investigación, que se ha llevado a cabo sobre una muestra de 2.001 mujeres de entre 18 y 45 años residentes en España, ha contado también con 118 entrevistas adicionales realizadas a embarazadas y mujeres que ya están buscando ser madres. Con ello, se ha constatado también que el 20,9 por ciento llegaría tarde o no sabría cuál es el momento adecuado para ir a la consulta preconcepcional.

«El momento óptimo es el momento en el que pasa por tu cabeza: voy a buscar un embarazo, antes de dejar la anticoncepción», ha señalado al respecto González Fernández, que ha afirmado que, aunque la consulta es «individualizada», existen unas «premisas básicas», como «preguntar antecedentes personales y de la pareja».

El 13% toma ácido fólico

En este sentido, ha declarado que se aborda si se toma medicación, y «a veces se realiza algún tipo de prueba, alguna analítica de sangre», pero «no siempre». «A veces, se hace un cribado de prevención de cáncer de cérvix, la citología», ha explicado, para agregar que «también se trabaja la suplementación», aspecto en el que ha destacado la importancia del ácido fólico, que «es universal», pese a que el estudio ha mostrado que solo el 13,7 por ciento de las mujeres que buscan un embarazo lo toma antes de él.

«Es importante esta suplementación porque previene defectos del tubo neural», ya que ayuda a cerrarlo de manera adecuada «evitando problemas serios que, a veces, llegan incluso a una interrupción voluntaria del embarazo», ha explicado al hilo, señalando que, por ello, «se recomienda entre uno y tres meses antes de la concepción». Sin embargo, el 10,6% no sabe qué es.

Junto a ello, la especialista ha manifestado que en la consulta también se cuestiona sobre la historia obstétrica y se valora el ciclo menstrual, además de que se pregunta sobre tóxicos, tanto a la mujer como a su pareja. Al respecto, y tras indicar que es importante que acudan ambos a la visita, ha expuesto que entre las que buscan la gestación, el 52,7% consume alcohol alguna vez y el 22,3% fuma en alguna ocasión.

No obstante, ha subrayado que el 31,4% de las que están buscando el embarazo ha reducido un 31,4% el consumo de alcohol y en embarazadas, un 45 por ciento. No obstante, en la gestación también influye la condición física, apartado en el que ha señalado que el 22,9% tiene alguna de salud relevante, ya sea sobrepeso, ovario poliquístico, alteraciones tiroideas u otras.

Al anterior dato se une el de que un 9,8% no sabe si presenta alguna situación sanitaria a valorar, así como el de que el 32,3% toma algún medicamento recetado y el 27,8% ha usado anticonceptivos hormonales en el último año.

González Fernández, que ha insistido en la relevancia de la consulta preconcepcional, la cual se encuentra en la cartera de servicios de todas las comunidades autónomas, ha manifestado, sin embargo, que existen «muchas barreras» a la hora de acceder a ellas, siendo la principal «las listas de espera». «Se puede admitir una demora de tres semanas», ya que «no hay que hacerlo al día siguiente», ha explicado, pero ha afirmado que la tardanza se produce en función del centro, no de la región.

En cualquier caso, ha incidido en que «todas las mujeres pueden ir a sus centros de atención primaria, a sus centros de salud», y es que es un servicio «gratuito» y no es necesario «un seguro privado». «Queremos que la prevención primaria sea una realidad» y en ella se incluye la consulta y la salud preconcepcional, que «debe ser una prioridad de salud pública» en el momento en que se plantea la búsqueda de un bebé.

Matronas, referencia

Al hilo, y tras indicar que «la matrona es la figura de referencia también antes del embarazo», la encuesta ofrece el resultado de que el 36,9% de los embarazos no son planificados y «otros muchos se han planificado de manera parcial». De hecho, entre la muestra de las embarazadas o las mujeres que buscan un embarazo, el 66,3% no ha hablado con ningún profesional.

También se ha abordado en el trabajo el nivel de estudios, y es que entre las que los tienen superiores, el 52,2% empezó la suplementación antes del embarazo, mientras que el dato desciende a un 33% entre las que los tienen básicos.

Por otra parte, en cuanto a las preguntas en consulta, el 64,6% pide una evaluación de su salud previa y un 59,9%, una valoración de las pruebas, con un 58,3% haciendo referencia al equilibrio emocional. Sobre ello, el 77,3% siente que el estrés afecta a su bienestar.