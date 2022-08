Philips da a conocer el primer consenso mundial para el uso adecuado del ultrasonido intravascular

Royal Philips ha anunciado la publicación del primer consenso mundial para el uso adecuado del ultrasonido intravascular (IVUS, por sus siglas en inglés) en las intervenciones arteriales y venosas de las extremidades inferiores, lo que supone un «hito» en la evolución del estándar de tratamiento de pacientes con enfermedad vascular periférica (EVP).

Publicado en la revista ‘Journal of the American College of Cardiology: Cardiovascular Interventions’, el documento de consenso, firmado por 30 expertos vasculares mundiales, recomienda el uso rutinario de IVUS como modalidad de imagen preferida en todas las fases en muchos procedimientos relacionados con la enfermedad vascular periférica (PVD).

«Los especialistas que han participado en el documento han considerado una gran variedad de escenarios clínicos y, basándose en su amplia experiencia, han llegado a este consenso», explica su autor principal, el doctor Eric A. Secemsky, cardiólogo intervencionista en el Centro Médico Beth Israel Deaconess y profesor adjunto en la Escuela de Medicina de Harvard (Boston, Estados Unidos).

«Los expertos recomiendan el uso rutinario de IVUS como modalidad de imagen preferida en todas las fases de muchas intervenciones periféricas, tanto de diagnóstico como terapéuticas, ya que permite una visualización excepcional del vaso objetivo y de la lesión asociada», añade.

Estas recomendaciones, que han superado la revisión por pares, «pueden considerarse ahora en la formulación de directrices clínicas para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad vascular periférica», agrega el doctor Secemsky.

Se calcula que la EVP afecta a unos 200 millones de personas en todo el mundo, incluidos aproximadamente entre 40 y 45 millones de estadounidenses, según la American Heart Association.

Los autores del documento señalan que los enfoques mínimamente invasivos para las intervenciones de EVP son cada vez más comunes, pero las técnicas de imagen tradicionales, como la angiografía, tienen limitaciones como las proyecciones bidimensionales de la vasculatura tridimensional, que pueden complicar el diagnóstico y la optimización de la intervención.

«Como líder mundial en el suministro de soluciones vasculares a los médicos y pacientes, valoramos especialmente el rigor y la independencia de este consenso de expertos de distintas especialidades», afirma Heather Hudnut Page, directora general y responsable de negocio de Dispositivos de Terapia Guiada por Imagen Vascular Periférica de Philips.

«Es emocionante saber que esta iniciativa tiene el potencial de estandarizar el uso de IVUS en las intervenciones periféricas y guiar las decisiones clínicas para mejorar aún más la calidad de los procedimientos de atención a los pacientes», añade.

En la actual publicación de JACC: Cardiovascular Interventions, los expertos establecieron un acuerdo clínico para identificar el uso óptimo de IVUS y las posibles disparidades para establecer un estándar en todas las subespecialidades médicas con el fin de impulsar resultados positivos para los pacientes.

«La falta de claridad en el uso apropiado de IVUS en los procedimientos vasculares periféricos ha planteado importantes cuestiones en la práctica intervencionista diaria», señala el doctor Sahil Parikh, director de Servicios Endovasculares del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia (Nueva York, Estados Unidos).

«Establecer las recomendaciones de criterios de uso apropiado es un hito histórico y un paso fundacional para mejorar la calidad y la seguridad de los procedimientos vasculares periféricos», finaliza.