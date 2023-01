Los kilos que tienes que perder para bajar una talla de pantalón

Fact checked

Si notas que tu talla de pantalón de siempre te va un poco incómoda, y que no puedes esperar a llegar a casa para quitártelo, probablemente hayas subido de peso. Es normal ya que muchas veces, pendientes de nuestras obligaciones, nos alimentamos mal. Suponiendo que quieres adelgazar, ¿cuál es la cantidad de kilos que tienes que perder para bajar una talla de pantalón?

El problema es que es una pregunta que no tiene una única respuesta, sino que la misma dependerá de diversos factores a considerar. Primero, que no todos los fabricantes de prendas adoptan iguales medidas para las tallas, así que no te guíes demasiado por esa cuestión. Lo ideal es que lleves a cabo la comparación tomando un pantalón que tengas hace tiempo, pero que ahora te quede un poco ajustado.

¿Cuántos kilos tienes que perder para bajar una talla de pantalón?

En líneas generales, hay una variación de cuatro o cinco centímetros entre tallas de pantalones, lo que, gramos más gramos menos, representa unos cinco kilogramos si nos subimos a báscula; por lo que esa es la contestación inicial al planteo que se ha hecho.

El inconveniente comienza después, cuando debemos evaluar qué tantos días o tantas semanas puede llevar a alguien adelgazar esos cinco kilos -aproximadamente un déficit calórico de 7.000 calorías- que impiden sentirse cómodo al ponerse su pantalón de siempre.

Elimina la grasa, pero no el músculo

Si consideramos que en una situación ideal se debe aspirar a bajar de medio kilo a un kilo por semana, adelgazar cinco kilos requerirá cerca de un mes, un plazo similar al que se suele tardar en aumentar el peso, consecuencia de malos hábitos o eventos puntuales.

Podríamos pensar rápidamente que es fácil perder más de cinco kilos al mes, pero lo realmente difícil es hacerlo sin perjudicar el cuerpo. Porque nos arriesgamos a estar eliminando músculo y no grasa.

Al obtener menos energía de la que necesita, el organismo comienza a servirse de los músculos para alimentarse, reduciendo su tono. Pasados los meses, si vuelves a ganar peso no sólo te verás y sentirás con más, sino que además tendrás menos masa muscular.

Complementa ejercicios aeróbicos y anaeróbicos

Para eliminar esa grasa sin dejar de comer, lo más recomendable es realizar actividad aeróbica de creciente intensidad, que de ser posible deberías acompañar con entrenamiento anaeróbico localizado en aquellas zonas en las que la grasa suele almacenarse, y que cambian según hombres y mujeres. Así te aseguras de que, al volver a tu talla de pantalón, lo hagas en una versión más saludable de ti mismo.