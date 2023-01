La impresionante chaqueta de The North Face a mitad de precio: el descuento nunca visto

Entre las muchas chaquetas y propuestas de abrigo que podemos encontrar actualmente, las de The North Face parecen ser las más buscadas y las que marcan tendencia. Una firma de prestigio que cuenta con las mejores chaquetas para no pasar frío, con un diseño además que las hace irresistibles y de la que por suerte podemos encontrar ahora algunas que tienen una rebaja especial que hace que no las podamos dejar escapar. Descubre a continuación, la impresionante chaqueta de The North Face a mitad de precio gracias a un descuento nunca visto y para un modelo realmente deseado.

La mejor chaqueta de The North Face por fin rebajada

Si deseas olvidarte del frío este invierno, no puedes dejar escapar tu oportunidad ahora de tener una chaqueta de The North Face a un precio nunca antes visto. Un modelo de chaqueta para mujer que hará que no te lo pienses dos veces. ¡Vas a querer tenerlo!.

En concreto, os estamos hablando de la parka de plumón con capucha Hyalite que como decimos es para mujer pero que venden hasta la talla XL de modo que aunque seas hombre si te gusta nadie te dice que no puedas hacerte con ella.

De corte completamente recto y con relleno de plumón de doble espesor, es el abrigo perfecto para que puedas resistir las bajas temperaturas que se están registrando este invierno. Además, es muy ligera por lo que no notarás el frío, pero tampoco te pesará llevarla.

Un modelo que de hecho ha sido diseñado para que lo lleves mientras practicas senderismo, aunque también te lo puedes poner sin problema alguno por la ciudad y más ahora que como decimos, está haciendo tantísimo frío. Tiene dos bolsillos a los lados con cremallera y la cintura es elástica por si deseas ajustarla para que no entre el aire.

Sin duda la chaqueta que no te quitarás en todo el invierno, aunque cuando desees lavarla puedes meterla en la lavadora aunque con cuidad de utilizar un detergente específico para prendas con plumón y con el agua a una temperatura tibia. El secado en la secadora debe ser también a temperatura baja.

Puede que ya hayas visto a alguien con esta chaqueta por la calle y hayas pensado en hacerte con ella. Aprovecha entonces porque está ahora rebajada y si bien su precio roza los 300 euros, este modelo en color «wild ginger» puede ser tuyo por tan sólo 145 euros así que ¿a qué estás esperando?.