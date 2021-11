Es habitual ver que algunos artículos de grandes marcas son imitados por otras marcas para que el público que no se puede permitir el “caro” pueda tener una versión más módica, y lo cierto es que es una fórmula que siempre da buen resultado. Hoy te mostramos un forro polar de Oysho que es muy similar a uno de North Face pero te lo puedes llevar a casa por 50 eurazos menos… ¡un chollo!.

Ahora que llega la época de frío, los tejidos como el forro polar, la lana o el borreguillo son excelentes aliados para combatirlo, ya que proporcionan calor y muy buenas sensaciones térmicas. Si vives en una zona en la que realmente hace frío durante el invierno, prendas con este tipo de tejidos son imprescindibles en tu fondo de armario invernal.

La chaqueta de borreguillo de Oysho que necesitas en tu armario

Esta chaqueta de borreguillo de Oysho tiene un precio de 45,99€ y es en visón oscuro y verde, con el tejido de forro polar en su interior. Con cierre de botones a presión, tiene también capucha y bolsillos en los laterales.

Es una chaqueta con su exterior 100% poliéster que pertenece a la colección sostenible de la firma gallega, en la que sus prendas son diseñadas con tejidos sostenibles y siguiendo procesos responsables con el medio ambiente.

En su etiquetado, Oysho recomienda lavar a máquina a máximo 30ºC, no utilizar lejía ni blanqueadores, usar centrifugados cortos, planchar a máximo 110ºC, no meter en la secadora y no limpiar en seco.

Sin duda es una versión fantástica de la que tiene The North Face a la venta, que tiene un precio de 90€ y prácticamente las mismas características. Cualquiera de las dos te protegerá del frío con eficacia y, de paso, te dará un estilazo único cuando la lleves puesta.