La importancia de la digitalización de la consulta en un caso de restauración

La industria dental está avanzando a pasos agigantados con la digitalización de los flujos de trabajo de la consulta, lo que permite realizar tratamientos mínimamente invasivos que preservan la estructura de los dientes. La Dra. Lorena Mingotti, odontóloga general, restauradora y estética y fundadora de Lora Boutique Dental, defiende que la introducción de la tecnología en la consulta, como el sistema Invisalign Go, permite a los dentistas realizar sus tratamientos con menos dolor y más rápido que con los brackets, y acortar los tiempos de trabajo proporcionando una mejor comunicación tanto con los pacientes como con el laboratorio. » Un porcentaje muy alto de los pacientes que acuden a mi consulta buscan realizarse tratamientos estéticos como carillas dentales, por ejemplo, y muchos de ellos tienen una mordida incorrecta o apiñamiento.

En el pasado, estos dientes solían someterse a un tallado muy invasivo para conseguir el resultado deseado, pero esto significaba que el tratamiento no tenía éxito a largo plazo, ya que se debilitaba su estructura dental», señala el Dr. Mingotti. «Hoy en día, gracias al sistema Invisalign Go, puedo alinear los dientes de mis pacientes más rápido y con menos dolor que con los brackets utilizándolo como tratamiento previo a las carillas. Con los alineadores transparentes creo el espacio que necesito para no tener que tocar el diente a la hora de colocar las carillas», añade.

En este sentido, el sistema Invisalign Go permite un tratamiento mucho más personalizado, lo que supone una mayor comunicación y un mejor seguimiento de cada caso particular: «Mis pacientes han ganado más confianza porque ven que trabajamos con la última tecnología, lo que hace que sus visitas sean más agradables y cómodas, ya que suelen necesitar menos citas», afirma la doctora Mingotti.

Una paciente acudió recientemente a Lora Boutique Dental porque tenía una mordida cruzada: » Utilicé el escáner intraoral iTero para crear una simulación de la sonrisa y explicarle que primero debíamos alinear los dientes y luego colocar una carilla. Fue un tratamiento muy corto, de aproximadamente 4 meses, para colocar el canino en la arcada y corregir la mordida cruzada anterior», explica la Dra. Mingotti.

El sistema Invisalign Go ofrece a los médicos la posibilidad de combinar las citas físicas con las consultas a distancia a través de la herramienta Invisalign Virtual Appointment, una solución anzada en 2021 por Align Technology, y de Invisalign Virtual Care, lanzada en 2020. Estas dos aplicaciones permiten a los médicos realizar consultas a distancia, evaluar el progreso del tratamiento y comunicar ajustes o preocupaciones durante el mismo.

Gracias a estas dos herramientas, pudo añadir revisiones virtuales para evaluar la evolución del tratamiento, lo que resultó muy cómodo para la paciente, ya que viajaba con frecuencia por motivos de trabajo. Esta paciente acudió a la consulta con apiñamiento en las arcadas superior e inferior y pudo planificar el tratamiento en función de su vida. Entre las visitas en la consulta, también hicimos algunas revisiones virtuales. Pedí un abrebocas para que la paciente lo llevara consigo y pudiera utilizarlo durante las revisiones virtuales. El tratamiento duró cinco meses y no tuve que hacer ningún alineador adicional. Al final del tratamiento con el sistema Invisalign Go, retiramos todos los ataches, empezamos el blanqueamiento y la semana siguiente hicimos las carillas de composite, explica la doctora.

Un impulso a la digitalización

La Dra. Mingotti apoya la importancia de la digitalización de la consulta y la oportunidad de crecimiento que proporciona:Los tratamientos dentales están evolucionando, y cada vez podemos ofrecer más tratamientos a nuestros pacientes que son mínimamente invasivos, lo cual es increíble porque hacen que tengan éxito a largo plazo y esto significa un crecimiento constante en mi consulta. Siempre queremos estar en la punta del iceberg; para ofrecer a nuestros pacientes la mejor opción, añade.