La erección puede anticipar un fallo cardíaco antes que el pecho

Los expertos apuntan a la importancia de valorar la disfunción eréctil como una afección de salud. En este sentido, estudios demuestran que los hombres con disfunción eréctil tienen un riesgo 1,5 veces mayor de sufrir eventos cardiovasculares y 1,6 veces mayor de padecer enfermedad coronaria. Además, los mecanismos que contribuyen a la disfunción vascular, como el estrés oxidativo, afectan a todo el organismo y pueden acelerar la aparición de complicaciones cardiovasculares.

«Esto refuerza la idea de que la disfunción eréctil puede actuar como un marcador temprano de problemas en los vasos sanguíneos, incluso antes de que aparezcan otros síntomas visibles de enfermedad cardíaca. Las arterias del pene, al ser de pequeño calibre, son más vulnerables a la obstrucción que los vasos mayores, lo que explica por qué esta condición puede manifestarse primero», señala Julián Laínez, farmacéutico y colaborador de Normon.

Y es que el 52% de los hombres entre los 40 y 70 años padecen disfunción eréctil. De hecho, a los 40 años, la probabilidad de desarrollarla se sitúa en torno al 40% y aumenta de forma progresiva con la edad, incrementándose aproximadamente un 10% por cada década. Aunque a menudo se percibe como algo común, se debe reconocer como un problema médico con causas orgánicas que requieren atención profesional y que, en algunos casos, puede ser la primera señal de un problema vascular subyacente aún no diagnosticado.

En este sentido, Julián Laínez explica que «detectar la disfunción eréctil a tiempo no solo mejora la calidad de vida sexual del paciente, sino que también permite identificar y prevenir enfermedades cardíacas que podrían pasar inadvertidas. Por este motivo, es esencial un abordaje integral que no se limite únicamente al ámbito sexual».

En línea con esta visión global, el tratamiento de la disfunción eréctil combina cambios en el estilo de vida con medicación cuando es necesario. «Debemos evaluar cada caso de forma individual, recomendando hábitos saludables como ejercicio, alimentación equilibrada y manejo del estrés, junto con medicamentos orales que mejoran la función eréctil. Indicando siempre la revisión médica para garantizar un diagnóstico precoz en el caso de que exista una patología vinculada», explica el farmacéutico Laínez.

A pesar de que existen opciones eficaces, solo la mitad de los hombres que padecen problemas de erección buscan ayuda, aumentando la probabilidad cuando la disfunción es más grave. Por lo que acudir a tiempo puede marcar la diferencia tanto en la salud sexual como en la prevención de problemas cardiovasculares.

Las enfermedades metabólicas

Por otro lado, los problemas de erección también suelen estar asociados con enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. En efecto, más de la mitad de los hombres con diabetes desarrollarán disfunción eréctil, ya que presentan una probabilidad más de 3 veces mayor de que aparezca este problema que quienes no la padecen, debido a que los cambios metabólicos y vasculares propios de esta condición afectan al flujo sanguíneo. Por ello, la diabetes puede considerarse un indicador temprano de riesgo, lo que subraya la importancia de evaluar otros aspectos de la salud.

Asimismo, tanto la hipertensión como la obesidad aumentan de manera significativa la probabilidad de sufrir problemas de erección. En el caso de la hipertensión, las investigaciones apuntan que cerca del 40% de los hombres con problemas de erección presentarán hipertensión, y a su vez, el 35% de los hombres con hipertensión también experimentarán dificultades sexuales. Mientras que la obesidad contribuye a inflamación crónica, resistencia a la insulina y alteraciones metabólicas, intensificando el daño vascular y elevando el riesgo de disfunción eréctil.

Cada centímetro adicional en el perímetro abdominal incrementa la frecuencia en un 3%, mientras que la inactividad física aumenta la probabilidad hasta en un 20%.

