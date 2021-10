Este 16 de octubre se celebra el día mundial de la alimentación 2021, lo que nos parece una buena fecha para revisar si realmente nuestra dieta es saludable. De hecho, comer bien puede hace que no desarrollemos determinadas enfermedades que pueden llegar a ser mortales.

Según una encuesta de Aegon, cae un 21% la cantidad de españoles que creen que su alimentación es saludable si lo comparamos con el pasado año.

Si bien esto supone que casi seis de cada diez españoles (59%) creen que su alimentación es saludable, pero este porcentaje se reduce respecto al pasado año. Además, sobre un 10% de los encuestados opinan que su alimentación no es saludable, con lo que también crece porque el pasado año fue de un 3%.

Para más señas, los españoles compran comida en base a determinados principios, así en esta encuesta se refleja sobre el 41,6% de los encuestados son de la opinión que los ingredientes o la composición de los productos alimenticios son determinantes en la decisión de compra.

Dieta o no dieta

Cada vez son más los españoles que realizan dieta, por aquello de adelgazar y también de comer mejor. El estudio da a conocer que un 22,6% ha realizado algún tipo de dieta durante el último año.

Pero todos sabemos que no podemos hacer la dieta que queremos sin ser supervisado por un profesional de la nutrición. Aun así del porcentaje anterior, sólo el 61,3% de ellos lo ha hecho asesorado por un profesional. Y es indispensable seguir los consejos de un médico o nutricionista, si no la dieta no llegará a buen puerto.

Trastornos de alimentación

La plataforma Pronto Pro también resalta que el principal motivo por el que se ha decidido consultar con un profesional de la salud mental hasta en el 28% de los casos han sido los trastornos de alimentación relacionados con la anorexia y la bulimia, una enfermedad con un peso cada vez mayor en la sociedad.

En realidad, el 70% de los jóvenes afirma no sentirse a gusto con su cuerpo en la actualidad. Esta situación ha llevado a que estos trastornos se conviertan en la tercera enfermedad crónica más frecuente entre la población adolescente; siendo urgente su prevención y diagnóstico precoz por parte de los especialistas.

Sea como sea, en el día mundial de la alimentación 2021 es importante tener claro cuáles son los alimentos que debemos y podemos tomar a diario y cuáles mejor evitar o reducir de nuestra dieta por ser dañinos frente a nuestra salud.