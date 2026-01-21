Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La inflamación crónica puede endurecer el colon y favorecer la aparición del cáncer colorrectal a edades tempranas, según un estudio codirigido por investigadores del Centro Médico UT Southwestern y la Universidad de Texas en Dallas. El trabajo, publicado en la revista Advanced Science, apunta a que este cambio físico en el tejido intestinal puede desempeñar un papel clave en el desarrollo de una forma especialmente agresiva de cáncer colorrectal.

Los investigadores explican que, con el paso del tiempo, la inflamación persistente puede provocar cicatrices en el colon. Estas cicatrices aumentan la rigidez del tejido, lo que altera el comportamiento normal de las células y puede facilitar que se vuelvan cancerosas. Este mecanismo ya se ha observado en otros tumores, como el de mama o páncreas, y ahora se relaciona por primera vez de forma clara con el cáncer colorrectal de inicio temprano.

«Este estudio supone un avance importante para identificar a las personas con mayor riesgo de desarrollar cáncer colorrectal a edades tempranas y para buscar nuevas opciones de prevención y tratamiento», señaló la doctora Emina Huang, profesora de Cirugía en UT Southwestern y una de las responsables del trabajo.

El cáncer colorrectal suele diagnosticarse a partir de los 50 años, pero en las últimas décadas han aumentado de forma preocupante los casos en personas más jóvenes. Desde 2020, alrededor del 12 % de los diagnósticos en Estados Unidos corresponden ya a menores de 50 años. Las causas de este incremento no están del todo claras, aunque se han relacionado con factores como la dieta, la obesidad o la exposición a agentes ambientales que favorecen la inflamación intestinal.

Para profundizar en esta cuestión, los científicos analizaron muestras de tejido intestinal de pacientes operados por cáncer colorrectal. Compararon tumores y tejidos sanos cercanos de personas con cáncer de aparición temprana y de aparición más tardía. Los resultados mostraron que tanto el tejido tumoral como el aparentemente sano eran mucho más rígidos en los pacientes jóvenes, lo que sugiere que el endurecimiento del colon podría producirse antes de que se forme el cáncer.

Estudiar el colágeno

Al estudiar el colágeno, una proteína clave en la cicatrización, los investigadores comprobaron que en los casos de inicio temprano este era más denso, más alineado y más maduro. Además, se detectó una mayor activación de genes relacionados con la inflamación, la formación de vasos sanguíneos y el metabolismo del colágeno, lo que refuerza la idea de que la inflamación crónica y la cicatrización están detrás de este endurecimiento del tejido.

El estudio también mostró que las células cancerosas crecen y se multiplican más rápido cuando se encuentran en un entorno más rígido. En experimentos de laboratorio, tanto células tumorales como organoides tridimensionales crecieron con mayor rapidez en superficies duras, lo que indica que la rigidez del entorno favorece el avance del cáncer.

Estos hallazgos sugieren que medir la rigidez del colon podría convertirse en una nueva herramienta para detectar a personas con riesgo de desarrollar cáncer colorrectal a edades tempranas. Además, abriría la puerta a tratamientos dirigidos a bloquear las señales que las células reciben de un entorno rígido, una estrategia que ya se está explorando en otros tipos de cáncer.