En los últimos años, las redes sociales se han consolidado como una fuente habitual de consejos sobre salud y cuidado personal. En el ámbito de la salud bucodental, esta tendencia ha impulsado la popularidad de prácticas aparentemente inofensivas, como el uso de carbón activo para blanquear los dientes, recetas caseras con limón o bicarbonato, o enjuagues que prometen resultados inmediatos. Sin embargo, detrás de estos mensajes virales se esconden riesgos reales para la salud oral.

«La búsqueda de soluciones rápidas, económicas y ‘naturales’ responde a un contexto marcado por la sobreexposición a contenidos visuales y a ideales estéticos muy exigentes. La sonrisa blanca y perfecta se ha convertido en un estándar social que, en muchos casos, lleva a adoptar hábitos sin base médica», advierte Pablo Ramos, psicólogo de Blua de Sanitas.

Este comportamiento está directamente relacionado con la forma en que se consume información sobre salud bucodental. Según el Estudio Sanitas La salud bucodental en la era digital, ocho de cada diez españoles utilizan Internet y las redes sociales para informarse sobre este ámbito, y más de la mitad reconoce consultar estos contenidos de manera habitual en redes sociales. Además, la conversación digital está fuertemente marcada por la estética, especialmente en plataformas como TikTok, donde más del 90% de las búsquedas sobre salud bucodental están relacionadas con la apariencia.

«La boca es un ecosistema especialmente sensible, en el que las agresiones repetidas pueden tener efectos acumulativos. El problema no es solo que estas prácticas no funcionen como prometen, sino que pueden causar daños irreversibles en dientes y encías», explica Antonio Longo, del equipo asistencial y calidad técnica de Sanitas Dental. «El esmalte dental no se regenera y, cuando se desgasta por el uso de productos abrasivos o ácidos, aumenta la sensibilidad y se eleva el riesgo de caries», añade.

Erosión de esmalte

Uno de los ejemplos más extendidos es el uso de carbón activo. Aunque se presenta como un blanqueador natural, su efecto se basa en la abrasión mecánica. Al eliminar manchas superficiales, también va erosionando progresivamente el esmalte. A corto plazo puede generar una sensación de limpieza, pero con el tiempo deja el diente más expuesto, favoreciendo la sensibilidad dental y un oscurecimiento posterior.

«Algo similar ocurre con los blanqueamientos caseros a base de limón, vinagre o bicarbonato. Se trata de sustancias altamente ácidas o abrasivas que alteran el pH de la boca y debilitan la superficie dental. El uso continuado de estos productos puede inflamar las encías, irritar las mucosas y facilitar la aparición de lesiones», añade Antonio Longo.

Más allá del impacto físico, estas tendencias también tienen una lectura emocional. «La comparación constante en redes sociales y la presión por encajar en determinados cánones estéticos pueden generar insatisfacción con la propia imagen y favorecer decisiones impulsivas relacionadas con la salud. Cuando la apariencia se convierte en un elemento central de validación social, aumenta la probabilidad de adoptar conductas sin evaluar adecuadamente sus consecuencias, especialmente en población joven», señala por su parte Pablo Ramos, psicólogo.

Disminución de saliva

Los enjuagues milagro que circulan en redes sociales tampoco están exentos de riesgos. Algunos contienen concentraciones inadecuadas de alcohol o aceites esenciales, lo que puede provocar sequedad bucal y desequilibrios en la microbiota oral. La disminución de la saliva reduce la capacidad natural de defensa de la boca y favorece la proliferación bacteriana, con mayor riesgo de caries, halitosis y enfermedad periodontal.

Ante la proliferación de estos mitos, los expertos de Sanitas Dental recomiendan desconfiar de soluciones rápidas sin respaldo profesional, evitar el uso habitual de productos abrasivos o ácidos, consultar siempre con un odontólogo especialista antes de iniciar cualquier tratamiento blanqueador, ya sea de manera presencial o a través de videoconsulta, que sabrá indicarte alternativas seguras y con respaldo científico, con un índice de abrasividad (RDA) bajo y productos de calidad que incorporen principios activos como el PVP o algunos sistemas de fosfatos, los cuales ayudan a disolver las tinciones sin comprometer la integridad del esmalte, recordando que mantener una higiene bucal adecuada, basada en el cepillado con pasta fluorada y revisiones periódicas es la clave para mantener una excelente salud oral.

«Cuidar la salud bucodental no pasa por seguir tendencias virales, sino por adoptar hábitos sostenibles y basados en la evidencia científica, siempre con supervisión de los profesionales», concluye Antonio Longo, de Sanitas Dental.