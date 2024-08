Fact checked

En España, el cáncer de páncreas es uno de los tipos de tumores más agresivos y es la tercera causa de muerte en nuestro país, detrás del cáncer de pulmón y el colorrectal. Aunque no es de los cánceres más comunes, su alta mortalidad se debe a su diagnóstico tardío y a la falta de tratamientos efectivos. Aproximadamente entre el 80-90% de los casos se diagnostican en etapas avanzadas.

De ahí que la comunidad científica internacional trabaje en distintos modelos de investigación tratando de conseguir tratamientos que puedan combatir esta agresiva enfermedad como el llevado a cabo por la Universidad de Massachusetts Amherst y de la Facultad de Medicina Chan de la misma universidad en Estados Unidos han logrado mostrar en ratones un novedoso enfoque para tratar el cáncer de páncreas.

La investigación, publicada en la revista Science Translational Medicine, expone los efectos combinados de un nuevo sistema de distribución de medicamentos mediante nanopartículas, que activa una ruta inmunológica en conjunto con agentes dirigidos específicamente a tumores.

El tipo más frecuente de cáncer de páncreas es el adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC), con una tasa de supervivencia a cinco años bastante baja (13%), siendo la tercera causa más común de mortalidad por cáncer.

Uno de los mayores obstáculos es el entorno que rodea al tumor, caracterizado por un tejido denso que forma una barrera alrededor del tumor, impidiendo la formación de vasos sanguíneos y dificultando la infiltración de células inmunitarias.

«La entrega de medicamentos es un desafío significativo debido a la compleja estructura del microambiente de estos tumores, que son notoriamente difíciles de tratar», comenta Prabhani Atukorale, profesora adjunta de ingeniería biomédica en UMass Amherst y una de las autoras principales del estudio. Atukorale también destaca que este entorno impide la activación y la entrada de células inmunitarias en el tumor.

«El cáncer de páncreas, desafortunadamente, no responde bien a la mayoría de las terapias estándar, como la quimioterapia o incluso la inmunoterapia, que ha revolucionado otros tratamientos contra el cáncer en la última década», explica Marcus Ruscetti, profesor asistente de biología molecular, celular y del cáncer en la Facultad de Medicina Chan de UMass, y coautor del estudio.

Investigaciones previas demostraron que dos medicamentos contra el cáncer como el inhibidor de MEK trametinib pueden facilitar el crecimiento de vasos sanguíneos, permitiendo un mayor ingreso de células T y quimioterapia al tumor. No obstante, el cáncer tiene la capacidad de engañar al sistema inmunológico, haciéndole creer que el tumor es sólo un grupo de células normales y sanas. Como resultado, las células T no activadas no pueden eliminar el cáncer, aunque estén presentes en mayor número.

Para contrarrestar esto, los investigadores buscan utilizar su propio enfoque. Se centran en una ruta conocida como la vía estimuladora de genes de interferón (STING), que detecta infecciones virales en el cuerpo.

«En caso de infección, aprovechamos una respuesta inmunitaria antitumoral muy fuerte para aplicar inmunoterapia contra el tumor», señala Atukorale.

Los científicos también desean activar la vía TRL4, ya que esta potencia los efectos de la activación de STING. Utilizan agonistas, sustancias químicas que pueden inducir una respuesta biológica, en este caso, activando rutas inmunológicas. Sin embargo, lograr que estos agentes químicos penetren en el microambiente tumoral sigue siendo un reto.

Este diseño también permite que ambos agonistas se empaquen juntos, superando la dificultad de su mezcla, ya que normalmente se comportan como el agua y el aceite. «Esto asegura que ambos se transporten simultáneamente en el torrente sanguíneo, lleguen a la misma célula objetivo y sean absorbidos juntos», indica Atukorale.

«Estamos empleando materiales lipídicos biocompatibles para encapsular fármacos que funcionan en conjunto, aunque tienden a repelerse, y luego utilizamos técnicas de ingeniería para agregar funcionalidades que los dirijan a sus destinos específicos», añade.

La combinación sinérgica de los dos agonistas con la terapia T/P demostró ser efectiva: ocho de los nueve ratones presentaron necrosis y reducción tumoral. «Incluso dos ratones experimentaron respuestas completas, con la desaparición total de los tumores, lo cual es bastante sorprendente», comenta Ruscetti. «Nunca habíamos observado esto en este modelo».

«Para ir más allá del cáncer de páncreas y abordar otros tipos de cáncer, es necesaria una terapia combinada que ataque tanto al tumor como al sistema inmunológico», concluye. Las terapias para otros cánceres como el PDAC que podrían derivarse de este estudio incluyen mutaciones en cáncer de colon, pulmón, hígado y colangiocarcinoma (cáncer de conductos biliares).