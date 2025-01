Fact checked

A la hora de perder peso una de las mayores dificultades reside en no pasar hambre y reducir las ganas de comer dulce. Fármacos como Ozempic cumplen con estas premisas, pero no exentos de efectos secundarios y, por ello, no es de extrañar que se estén buscando alternativas naturales. Ahora, La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Valencia, a través del departamento de Ciencias Biomédicas Básicas, ha firmado un acuerdo con el laboratorio español IVB Wellness Lab, de la doctora Isabel Viña Bas, para poner en marcha un ensayo clínico que estudiará un suplemento a base de azafrán y otros compuestos, como solución para combatir los antojos dulces, y mejorar la saciedad según ha informado la institución académica en un comunicado.

El ensayo clínico, dirigido por José Enrique de la Rubia Ortí, vicedecano de Nutrición Humana y Dietética y que arranca este mes de enero de 2025, evaluará la capacidad del suplemento SatiSens para combatir el hambre emocional y reducir la ansiedad por comer, en particular los antojos de dulces. Participarán entre 80 y 100 hombres y mujeres de entre 18 y 65 años, incluyendo aquellos en tratamiento con antidepresivos y antipsicóticos, un grupo especialmente propenso a experimentar un aumento del apetito.

Así, durante 12 semanas, los participantes serán asignados a dos grupos principales: el primero consumirá diariamente dos cápsulas de Satisens, un suplemento compuesto por extracto de azafrán, Metabolaid y galactomananos; el segundo grupo recibirá un placebo.

A las ocho semanas, el Grupo 1 se dividirá en dos, uno continuará con el tratamiento y el otro lo discontinuará hasta las 12 semanas. La administración de las cápsulas se realizará con agua durante el desayuno o la primera comida del día.

Momentos clave

El estudio utilizará el Emotional Eating Questionnaire (EEQ) para medir los efectos del suplemento en momentos clave: al inicio, a las seis semanas y al final del estudio. Además, se evaluarán resultados secundarios como la pérdida de peso y la mejora en el control del apetito por alimentos dulces, utilizando la Power of Food Scale (PFS) enfocada en dulces.

También se analizarán variables como el impacto del tratamiento según el tipo de medicación, el género y la edad de los participantes. Este enfoque detallado asegura «un análisis profundo» de cómo Satisens puede aliviar las tendencias al consumo emocional de alimentos y proporcionar una herramienta eficaz en la gestión del apetito.

Este ensayo clínico será el primero que desarrollen conjuntamente las dos entidades y contará con las Profesoras Asociadas de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud María Benlloch y Ana Belén Carriquí, como investigadoras; así como con la coordinación de Gonzalo Mariscal, médico y Head of Science and Data en Omedics y de Isabel Viña Bas, directora médico científica de IVB Wellness Lab.

Al respeco, el cofundador y CEO de IVB, Valerio Soto, destaca que para el laboratorio es «fundamental» seguir desarrollando formulaciones «únicas que estén avaladas por la ciencia». «Contar en esta investigación con el apoyo de una institución con el prestigio de la UCV es un paso más hacia nuestro objetivo de posicionar los complementos alimenticios a otro nivel», afirma.

En este mismo sentido, el director del estudio, José Enrique de la Rubia Ortí, ha indicado que la facultad de Medicina y Ciencias de la Salud «siempre está abierta a ampliar el conocimiento científico, con el objetivo final de ayudar a mejorar la vida de las personas» y al respecto destaca que este estudio es «particularmente interesante, porque los suplementos nutricionales tienen un gran futuro para la mejora de la salud».

Satisens es un complemento alimenticio de vanguardia formulado por la doctora Isabel Viña Bas, directora médico-científica de IVB Wellness Lab que está destinado a ayudar a reducir el apetito y aumentar la sensación de saciedad.