Align cierra un año marcado por la formación continuada en la digitalización de la clínica dental

En los últimos años, el sector dental ha experimentado grandes cambios a nivel tecnológico, ya que cada vez son más las clínicas que apuestan por la práctica de una odontología integral y la digitalización de los flujos de trabajo, una ventaja óptima tanto para el dentista como para el paciente, con tratamientos menos invasivos y seguros.

En el 2020 Align Technology, compañía internacional de dispositivos médicos dedicada al diseño, la fabricación y la comercialización de soluciones y herramientas destinadas a odontólogos y ortodoncistas, continúa impulsando el crecimiento y la innovación con el lanzamiento en España y Portugal del portfolio Invisalign Go, el tratamiento de aligners transparentes diseñado específicamente para que el odontólogo general pueda integrar la alineación dental en sus tratamientos restaurativos de manera segura y predecible, consiguiendo restauraciones duraderas y con mayor conservación de tejido dentario.

A lo largo de estos años, el objetivo del portfolio Invisalign Go ha sido conseguir la integración de la digitalización en el cuidado de la salud bucodental, permitiendo a los odontólogos estandarizar el movimiento dental y tomar mejores decisiones en los tratamientos restauradores que beneficien a los pacientes. Este año, coincidiendo con su 25 aniversario, Align Technology ha aunado esfuerzos para fomentar la práctica de una odontología integral potenciando la celebración de simposios, webinars y talleres de formación en los que expertos del sector han abordado las ventajas de la digitalización en los procesos de trabajo, los nuevos avances tecnológicos en la planificación y tratamiento restaurador del paciente, los protocolos de comunicación entre doctor y paciente y el diseño digital de prótesis, entre otros.

En este sentido, la compañía reunió en abril a más de 150 odontólogos restauradores nacionales e internacionales en la primera edición de Invisalign Go Aesthetic Symposium, cuyo objetivo fue debatir sobre los resultados que ofrece la integración de los aligners transparentes Invisalign en tratamientos restauradores y reforzar la práctica clínica a través de la puesta en común de casos de éxito, de la mano de expertos como los doctores Sidney Kina, Ronaldo Hirata y Fernando Autrán. Según Juan Manuel Frade, director general de Align Technology, “la tecnología digital juega un papel fundamental en las clínicas dentales y, por ello, consideramos necesario crear espacios de diálogo que aborden los nuevos avances que se han implementado en el sector y cómo estos benefician tanto al odontólogo como al paciente”. “Estos encuentros posibilitan el intercambio de conocimiento entre grandes profesionales nacionales e internacionales, así como el aprendizaje de las nuevas herramientas que ayudan en los flujos de trabajo digitales, que abren un mundo de

posibilidades al odontólogo restaurador, es por ello que aspiramos a convertir esta cita en referencia para la odontología restauradora”, añadió.

La compañía, además, ha participado a lo largo del año en distintos congresos nacionales y de referencia como Expo Joven de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA), el congreso de la Sociedad Española de Odontología Digital y Nuevas Tecnologías (SOCE) en Valencia o el congreso que organizó la SEPA en Málaga, entre otros. Formaciones y talleres

La apuesta del portfolio Invisalign Go por la formación continuada no se queda en la participación y fomento de diálogo entre especialistas, sino que este año impulsaba el Curso de Certificación Invisalign Go en Autrán Dental Academy, con el objetivo de formar odontólogos generales en la planificación de casos otro restaurativos digitalmente guiados y reforzar los conocimientos y aprendizajes sobre herramientas digitales y su aplicación en consulta. Grandes profesionales nacionales como la Dra. Almudena Herraiz, directora Médica de Ortodoncia de las Clínicas Dentales Abaden; el Dr. Luis María Ilzarbe y el Dr. Fernando Autrán, recientemente premiado como Dentista del Año 2021, han sido los encargados de impartirlo.