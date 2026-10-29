Tarta de calabaza americana en Thermomix: la receta tradicional paso a paso

El otoño trae consigo tardes de cocina lenta y el aroma inconfundible de las especias dulces impregnando toda la casa. Cuando llega Acción de Gracias o simplemente apetece un postre reconfortante, la célebre pumpkin pie se convierte en la reina indiscutible de la mesa. Preparar este clásico americano en casa asusta a muchos por el miedo a que el relleno quede demasiado líquido o la masa quebradiza, pero contar con un ayudante en la cocina cambia totalmente el juego. Abreviar pasos gracias a la tecnología culinaria permite centrarse en lo importante: conseguir una textura sedosa y perfectamente equilibrada que nada envidie a las pastelerías de Nueva York, explorando variantes tradicionales como una genuina tarta de calabaza americana o descubriendo métodos rápidos en cualquier tarta de calabaza Thermomix.

Ingredientes

1 masa quebrada o brisa refrigerada (para la base)

400 gramos de pulpa de calabaza limpia y sin pepitas

3 huevos camperos

200 mililitros de leche evaporada o nata líquida ligera

150 gramos de azúcar moreno o panela

2 cucharadas de maicena o almidón de maíz

1 cucharadita de canela en polvo

Media cucharadita de jengibre molido

Un cuarto de cucharadita de nuez moscada

Una pizca de clavo molido y sal fina

Cómo hacer tarta de calabaza americana en Thermomix paso a paso

Precalienta el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Extiende la masa quebrada sobre un molde redondo de tarta, pínchala con un tenedor y hornéala en blanco durante diez minutos con unos garbanzos secos encima para que no suba. Introduce la calabaza troceada en el vaso de la Thermomix y tritura diez segundos a velocidad cinco para reducirla en fragmentos pequeños. Añade los huevos, la leche evaporada, el azúcar moreno, la maicena y todas las especias al vaso, programando tres minutos a velocidad cuatro y medio para obtener una crema homogénea. Vierte esta mezcla líquida y brillante directamente sobre la base de masa quebrada que tenías prehorneada. Introduce el molde en el horno caliente y hornea durante 40 -45 minutos, vigilando que los bordes no se doren demasiado. Retira la tarta cuando el centro aún vibre ligeramente al mover el molde; terminará de cuajar al enfriarse por completo a temperatura ambiente.

Trucos para que salga perfecto

El mayor enemigo de esta receta es el exceso de agua que suelta la calabaza. Si notas la pulpa demasiado húmeda tras trocearla, escúrrela bien con un paño limpio o saltéala un par de minutos en el vaso de la Thermomix sin cubilete para evaporar líquidos antes de añadir los huevos.

No te tientes a cortar la tarta en caliente; la magia de su textura densa y cremosa se produce durante el enfriamiento en la nevera, donde los almidones y los huevos estabilizan el corte perfecto.

Variantes de la receta

Si te sobra puré de calabaza procesado y buscas opciones para el desayuno del día siguiente, puedes preparar un delicioso bizcocho de calabaza en Thermomix, aprovechando el mismo electrodoméstico. También puedes sustituir parte del azúcar por sirope de arce puro para intensificar el matiz rústico típicamente americano.

Con qué acompañar tarta de calabaza americana en Thermomix

Una buena cucharada de nata montada ligeramente avainillada, sin exceso de azúcar, contrasta de maravilla con la potencia especiada del relleno. Un café espresso corto o un té negro bien caliente completan la merienda perfecta para una tarde fría de domingo.

Cómo conservar tarta de calabaza americana en Thermomix

Guárdala siempre dentro de un recipiente hermético en el frigorífico en cuanto haya perdido el calor del horno. Se conservará en óptimas condiciones hasta cuatro días, manteniendo su base crujiente si la mantienes alejada de la humedad directa.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 minutos (más 55 minutos de horneado y reposo)

Porciones: 8 raciones generosas

Información nutricional: Aproximadamente 290 kilocalorías por porción

Tipo de cocina: Repostería tradicional norteamericana adaptada al robot

Tipo de comida: Postre festivo, merienda o final de una cena otoñal