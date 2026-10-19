Calabaza cocida: cómo prepararla y cuánto tiempo

Saber cocer calabaza en su punto justo es uno de esos conocimientos básicos de cocina que resuelven decenas de preparaciones. Aunque parezca una técnica elemental, dar con el tiempo exacto evita obtener un trozo de hortaliza anegado en agua o una pulpa dura que se resiste al tenedor. La textura suave y el dulzor natural que adquiere al cocerla de forma adecuada son el punto de partida perfecto para elaborar purés, guarniciones, rellenos o masas de repostería.

Dominar el proceso requiere atender a un par de detalles clave: el tamaño de los dados, la cantidad de líquido en la olla y el método elegido. Tanto si buscas una base neutra para platos salados como si necesitas preparar una pulpa cremosa para tartas, la cocción clásica en cazuela sigue siendo el camino más directo y rápido.

Ingredientes

1 kg de calabaza fresca

1 litro de agua mineral o caldo suave de verduras

1 cucharadita de sal marina

1 hoja de laurel o una rama de tomillo fresco (opcional)

Cómo hacer calabaza cocida paso a paso

Con ayuda de un cuchillo cebollero bien afilado, retira los dos extremos de la calabaza para asentarla en la tabla. Pela la piel exterior, puedes ayudarte de un pelador de patatas resistente, y retira las semillas y filamentos internos con una cuchara. Corta la pulpa en dados regulares de unos tres centímetros. Echa el agua o caldo de verduras en una cazuela espaciosa y pon al fuego junto con hierbas aromáticas, si te gusta. Añade la calabaza en trozos al líquido caliente. Justo que la cubra. Baja a fuego medio-alto manteniendo un hervor constante pero suave. Cocina durante unos 12 o 15 minutos. El tiempo exacto dependerá de la variedad de la calabaza y del grosor de los trozos. Pincha un trozo grande con la punta de un cuchillo pequeño o un tenedor. Debe entrar con total facilidad sin encontrar resistencia en el centro. Escurre inmediatamente sobre un colador grande para frenar la cocción y eliminar todo el exceso de líquido.

Trucos para que salga perfecto

El mayor enemigo de una buena calabaza cocida es el exceso de agua. Si la dejas reposar sumergida en el caldo una vez apagado el fuego, la pulpa actuará como una esponja y perderá intensidad de sabor. Escurrirla al instante en un colador de malla fina es fundamental.

Si planeas usar la calabaza para repostería o cremas muy densas, déjala escurrir durante unos 20 minutos e incluso presiónala suavemente con el reverso de un cazo para expulsar la humedad acumulada en las fibras.

Variantes de la receta

Cocer la calabaza al vapor en lugar de sumergirla directamente en agua es una alternativa estupenda si buscas preservar al máximo sus azúcares y nutrientes. Bastará con colocar los dados en la vaporera durante unos 18 minutos hasta que ablanden.

Esta base cocida es la base ideal para infinitas elaboraciones. Por ejemplo, si cuentas con robot de cocina, puedes transformarla rápidamente en una textura finísima siguiendo la receta de Crema de calabaza monsieur cuisine.

También puedes darle un toque más contundente integrando legumbre cocida para lograr una Crema de calabaza con garbanzos, o apostar por una textura rica y clásica preparando una Crema de calabaza con nata.

Con qué acompañar la calabaza cocida

La calabaza cocida al natural funciona de maravilla como guarnición ligera para carnes de cerdo, pechuga de pavo a la plancha o pescados blancos al horno como la merluza.

Un simple chorrito de aceite de oliva virgen extra en crudo, unas escamas de sal y un toque de pimienta negra recién molida bastan para ensalzar su sabor. También puedes saltearla un minuto en la sartén con un diente de ajo laminado y un puñado de piñones tostados.

Cómo conservar la calabaza cocida

Una vez fría, guarda la calabaza cocida en un recipiente hermético dentro del frigorífico. Se mantendrá en buen estado durante cuatro días.

Si prefieres congelarla, asegúrate de escurrirla muy bien previamente. Puedes congelarla en dados sobre una bandeja y luego pasarlos a una bolsa de congelación, o bien congelarla ya chafada en forma de puré denso. Aguanta hasta tres meses en el congelador sin perder propiedades.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 10 minutos de preparación + 15 minutos de cocción.

Porciones: 4 personas (como guarnición).

Tipo de cocina: Básica / Internacional.

Tipo de comida: Guarnición, base para cremas o repostería.

Información nutricional: Unas 260 kcal totales para el kilo completo de calabaza cocida.