Receta de arroz con leche asturiano

Uno de los postres preferidos en el norte de España es el arroz con leche asturiano, que preparaban las abuelas con mucho cariño y traspasó generaciones hasta llegar a nuestra mesa. Veremos todos los secretos en la siguiente receta.Para que salga bien cremoso este arroz es mejor utilizar leche entera; si se prefiere leche descremada, el resultado será más líquido.

El lavado del arroz no modifica en nada la textura cremosa; más bien al contrario, el sabor se suaviza. Otro secreto en cuanto al arroz es que debe ser de grano corto o redondo. Los de grano largo no contienen tanto almidón y no absorben tanta leche. Se pueden utilizar, pero el postre no queda igual.

La receta original de arroz con leche asturiano tiene una capa de azúcar quemado por encima. Esto se tiene que realizar con el arroz frío, para que la capa no se humedezca; solo hay que espolvorear azúcar y quemar con soplete o plancha caliente. La receta es para seis personas, que estarán muy felices de probar un postre tan tradicional.

Ingredientes:

1 litro de leche entera

½ taza de arroz redondo

½ taza de azúcar

½ taza de agua

Cáscara de limón

1 cucharada de mantequilla sin sal

⅓ cucharada de sal

1 rama de canela

Opcional:

Canela molida para espolvorear

1 chorrito de anís

Como preparar arroz con leche asturiano:

En una olla grande colocar el agua y poner a hervir. En otra olla pequeña poner a calentar la leche con la rama de canela. Cuando el agua rompa el hervor agregar el arroz. Remover con cuchara de madera. A continuación, añadir la leche caliente y volver a remover. Incorporar la mantequilla, la sal y la cáscara de limón. Cocinar a fuego bajo durante hora y media aproximadamente, removiendo de vez en cuando para evitar que el arroz se pegue al fondo de la olla y la leche se queme. Poco a poco, la leche se irá evaporando y tomando consistencia cremosa el conjunto. Cuando el arroz esté tierno, agregar el azúcar. Cocer durante un minuto más y retirar del fuego. Si se desea, se puede añadir un chorrito de anís, siempre que no haya niños entre los comensales. Repartir en cuencos y espolvorear con canela molida, caramelo líquido o quemar azúcar por encima.

El arroz con leche asturiano es un manjar que todo buen cocinero debe saber preparar. Ya sabes todos sus secretos, así que ¡Manos a la obra!