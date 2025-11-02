RTVE: Del «sargento chusquero» al Consejo de Europa

RTVE se empeña en resultar «protagonista» del acontecer político nacional (como bien le recuerdan distintos organismos internos), si bien su principal cometido tras recibir 1.500 millones de euros (entre chichas y limonás) es reflejar lo más objetivamente posible qué sucede en España.

Tras asaltar la corporación, al hilo de la siempre socorrida «mayoría de la investidura» hace ahora justamente un año, mientras la DANA se llevaba por delante centenares de vidas, habrá que convenir que el éxito militar de la operación progubernamental ha sido total.

Lenin dejó escrito y aplicó la idea de que sólo «los tontos se empeñan en desconocer la realidad». ¿En qué basa el columnista su afirmación de éxito total para los intereses del conglomerado político-económico que tiene el poder en España?

Por una vez, Moncloa-Ferraz, que viene a ser lo mismo, acuciado ese eje por la corrupción, decidió, bien asesorado en la cuestión, cooptar a un viejo conocido del autor del post, José Pablo López, para desarrollar sus intereses tras perpetrarse el «asalto». Negar que JPL, en doce meses, ha recuperado de la hasta entonces inexistencia de RTVE, entraría en la categoría de «tontos». Han pillado al PP con los pantalones a media pierna y, lo que es más grave, siguen al pairo, sin enterarse de nada. Sus portavoces ad hoc se limitan a llenar el expediente en la Comisión de Control y el aparato informativo de Génova 13 mira a la Luna, eso sí, silbando bajo la lluvia. Uno de esos portavoces calificó al presidente López de «sargento chusquero» al servicio de Sánchez esta misma semana… ¡Bien! Y a partir de ahí, ¿qué?

JPL, además, les demuestra cada mes que tiene más cintura política que todos ellos. Y, por una vez, un dirigente de la radiotelevisión pública sabe lo que se trae entre manos… Los shares que no se pueden ignorar, así lo demuestran. Desconozco si, por debajo de la mesa, existen negociaciones con la persona que Feijóo eligió para dirigir su política informativa, la gallega Mar Sánchez, persona que pertenece a su «círculo interior». Y como lo ignoro, me ahorro cualquier comentario al respecto.

Finalmente, el asunto mollar grosso modo lo ha puesto recientemente el Consejo de Europa sobre el tapete de la vida española. «RTVE, ha testificado, amenaza a la libertad…». En síntesis, que el Gobierno y los que le apoyan han convertido a la empresa pública en un cortijo privado para esconder la verdad de lo que ocurre y, de paso, «diabolizar» a la oposición.

La historia demuestra que aquellos que amenazan o cercenan la libertad ganan en primera instancia, pero a la postre quedan como lo que son, liberticidas. Lo ha dicho, subrayo, el Consejo de Europa.

Al día de hoy, José Pablo López, un crack… Pasó por La Sexta, Trece y Telemadrid y ahora manda en la gran cosa. Es la versión española de Bertrand du Guesclin…, un tipo enjuto y listo nacido en Málaga.