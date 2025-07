¿Por qué a los socialistas les sale gratis mentir?

Noelia Núñez lo ha aprendido siendo bien joven. En España a la derecha no se le permite mentir. A ella le ha salido bien cara la lección. Había llegado a vicesecretaria del Partido Popular con poco más de 30 años. En cinco años había pasado de simple concejal en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, a diputada en el Congreso, formando parte del Comité de Dirección del PP. Y en un suspiro su meteórica carrera política se ha ido al traste y ha tenido que dimitir de todos sus cargos orgánicos e institucionales sólo porque en el currículum que había enviado al Congreso decía estar en posesión del doble grado en derecho y ciencias jurídicas de las administraciones públicas, pero aún no había terminado la carrera.

Debería haberse dado cuenta de lo que ya antes le había pasado al PP por las mentiras de Rajoy. Entre noviembre de 2011 y diciembre de 2015 Mariano Rajoy perdió 1 de cada 3 de los más de 10 millones de votos que le habían dado una mayoría absolutísima que no supo aprovechar; lo que le supuso al PP una pérdida de 63 diputados, sometiendo a España a una inestabilidad de la que aún hoy no hemos salido. Y también fue por mentir. Rajoy nos metió el mayor puyazo fiscal de nuestra historia, después de haber prometido que no iba a subir los impuestos. Prometió que iba a recortar gastos burocráticos y, en vez de hacerlo, nos dejó la mayor deuda pública de nuestra historia. Y, sobre todo, se tragó toda la legislación ideológica de Zapatero, incumpliendo varias de sus promesas electorales, como la reforma de la Ley del Aborto, o la abolición de la Memoria Histórica y la ideología de género. El Partido Popular pagó sus mentiras en las urnas, porque en España a la derecha no se le permite mentir.

Noelia Núñez ha tenido que dimitir mientras hay más de 20 cargos socialistas que han falseado sus currículums mucho más que ella, y ahí siguen con todo su morro. El mismo Óscar Puente que la denunció ni se inmuta cuando se ha demostrado que va presumiendo de un máster que no es más que un cursillo de una fundación del PSOE. La delegada del Gobierno en Valencia, varios exministros y hasta la misma presidenta del PSOE, Cristina Narbona, tienen currículums más falsos que los billetes del Monopoly. Hasta la vicepresidenta, Yolanda Díaz, fingió durante años tener 3 másters falsos que no eran más que cursillos de unas horas. Pero ni en el PSOE ni en el Gobierno dimite nadie por mentir en su currículum.

Y si hablamos de mentiras electorales nadie se puede acercar a competir con Pedro Sánchez. Indulto, amnistía, pactos con etarras y comunistas… ya todo el mundo sabe que de la boca del presidente del Gobierno sólo puede salir una verdad cuando se confunda. Pero hasta las encuestas publicadas por los medios menos afines al socialismo les sitúan por encima de los 100 escaños, rondando el 30% de los votos. La izquierda puede engañar a sus votantes todo lo que quiera sin que nadie tenga que dimitir por ello, porque saben que sus votantes nunca se lo hacen pagar en las urnas. Y es que la diferencia está en los votantes, no en los líderes políticos.

El español de izquierdas traga lo que sea «con tal de que no gobierne la derecha», porque en los colegios los engañaron y les enseñaron que el PSOE actual es heredero de los mártires de la Segunda República, ocultando todos los crímenes cometidos por los socialistas. Les han contado que una izquierda beatífica e inocente fue masacrada por unos asesinos fascistas, de los que les han dicho que proviene tanto el centro como la derecha actual de España. Ni han oído hablar de las checas donde el PSOE torturaba, violaba y asesinaba, ni saben que la guerra empezó porque el PSOE asesinó al líder de la oposición. Todos tienen que saber lo que de verdad ocurrió y cada cual debe asumir sus vergüenzas, sin falsos héroes ni víctimas de mentira; sin infantilismos de buenos y malos por los que se perdona todo. Hasta que en España no se estudie la verdad de la Guerra Civil seguirá existiendo una falsa superioridad moral de la izquierda por ignorancia de su verdadera historia.