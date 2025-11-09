Millones de excluidos, ¿dónde está el cohete?

El Informe Foessa presentado hace unas horas es, quizá, el más duro en su diagnóstico de cuantos estudios se han llevado a cabo en la última década, incluidos los tiempos de la gran crisis económica/financiera de los años que dejó España como un solar.

Dicho Informe viene a ser una enmienda a la totalidad en el triunfalista discurso económico instalado en el Gobierno. El golpeo resulta especialmente grave en las nuevas generaciones (2,5 millones se calculan) condenados a la precariedad y expuestos a la temida «exclusión social». Desempleo, salarios bajos, inexistente posibilidad de vivienda (ni siquiera en alquiler)… Un panorama desolador. Los propagandistas gubernamentales se olvidan de algo que el resto de la población tiene muy presente: Pedro Sánchez se dirige raudo a cumplir los ocho años sentado en el machito del poder.

¿Alguien en su sano juicio puede pensar que si durante ese largo periodo de tiempo un gobernante no ha sido capaz de cumplir lo hará en sus horas finales? ¡Imposible!

Como a los malos desodorantes todo empieza a abandonar al marido de Begoña Gómez. Le acaban de abandonar los catalanes de Junts y le acaban de poner sordina en el capítulo del que más presume: la economía. Los que salen mejor que entraron cuando Sánchez llegó al poder son sus botafumeiros que no son pocos. Sólo hay que echar unos minutos a TVE para saber nombres y apellidos.