Este lavavajillas Bosch lava mejor, gasta menos y se ha convertido en el favorito de muchas cocinas

Llega el momento de lavar los platos y ya sabes lo que toca: perder tiempo, gastar agua y acabar con las manos arrugadas. Pero hay una forma mucho más inteligente de hacerlo: el Lavavajillas BOSCH SMS25AW05E. Un electrodoméstico que lava hasta 12 cubiertos de una vez, viene con 5 programas para adaptarse a cualquier tipo de suciedad, cuenta con tecnología que reduce el consumo de agua y energía, ¡y está rebajado un 32%!

Es el tipo de lavavajillas pensado para facilitarte la vida. Se adapta a tu ritmo, cuida tu vajilla delicada y no dispara la factura de la luz. Si buscas eficiencia, resultados y tranquilidad, aquí lo tienes.

Por qué lo recomendamos

Tiene capacidad para 12 cubiertos, ideal para familias o cenas con invitados

Su tecnología ActiveWater reduce el consumo de agua a solo 9,5 litros por ciclo.

El motor EcoSilenceDrive funciona con solo 48 dB.

Incluye programación hasta 24 horas para que funcione cuando más te convenga.

Comprar en Worten por ( 549,99 € ) 372,80 €

Lavavajillas Bosch SMS25AW05E

La cualidad clave del Lavavajillas BOSCH SMS25AW05E es que piensa por ti. Gracias a su sensor de carga, detecta cuánta vajilla has metido y ajusta automáticamente el consumo de agua y energía. Así puedes poner un programa aunque no esté lleno, sin remordimientos ni miedo a la factura. Además, su intercambiador de calor calienta el agua antes de introducirla en la cubeta, evitando esos cambios bruscos de temperatura que agrietan copas y platos delicados. Por otra parte, es un electrodoméstico muy silencioso y duradero, ya que su motor funciona sin escobillas, y todo esto mientras reduce al máximo el consumo gracias a la tecnología ActiveWater y su Asistente de Dosificación, que lleva la pastilla de detergente a una bandeja especial en el cesto superior donde se disuelve completamente antes de comenzar el ciclo.

Cinco programas, incluyendo uno rápido de 60 minutos, programación en diferido de hasta 24 horas, sistemas para proteger la vajilla y cubertería más delicada… Este lavavajillas está pensado para cualquier hogar, sea grande, pequeño, solitario o numeroso.

¿Qué valoraciones tiene?

Gracias a su funcionamiento silencioso y a los buenos resultados que da, las valoraciones de este lavavajillas son sobresalientes. Solo tienes que ver las reseñas que recopilamos a continuación:

«Fantastico. Nada de ruido, vajilla impecable y brillante. Esta marca nunca defrauda.»

«Es un buen lavavajillas, bajo de gama pero a un buen precio de compra. Prácticamente igual al que tenia que duró 12 años.»

«¡Genial! Silencioso y sale todo muy limpio, incluso con el programa de 1hora.»

Entrega gratuita en un plazo de 3 días laborables con instalación incluida, recogida y reciclaje de tu antiguo electrodoméstico si lo tienes y hasta 100 días de prueba gratuita. Estos extras hacen la oferta de Worten aún más atractiva.

