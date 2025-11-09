La ciudad se prepara para revivir uno de los hitos del teatro musical moderno. El espectáculo “Los Miserables” llega al Teatro Apolo de Madrid con una producción internacional que marca su regreso triunfal a la capital después de más de quince años.. Esta obra fue creada por Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg bajo la producción de Cameron Mackintosh.

Un regreso cargado de emoción y contexto

La obra, con un despliegue escénico, se estrena en el Teatro Apolo en noviembre de 2025. «Los Miserables», que transcurre en la Francia de la posrevolución, narra la vida de Jean Valjean, un exconvicto que busca rehacer su existencia mientras es vigilado constantemente por el inspector Javert. En el musical, los personajes como Fantine, Cosette, Marius o los jóvenes que se encontraban en las barricadas muestran un retrato humano de la lucha por la justicia, la redención y la esperanza.

Esta historia ha sido representada en 22 lenguas y ha ganado múltiples galardones teatrales de renombre mundial, lo cual es testimonio de su fuerza; más de 130 millones de espectadores en más de cincuenta países la han visto. La nueva versión promete recuperar toda la emoción que la convirtió en un fenómeno global.

Escenario y puesta en escena

El Teatro Apolo, uno de los espacios más emblemáticos del panorama teatral madrileño, acogerá este montaje con una duración aproximada de dos horas y cincuenta minutos, incluyendo un descanso intermedio. Los precios de las entradas parten desde los 34 euros, variando según la zona y la fecha de la función.

La producción destaca por su impresionante despliegue técnico: una escenografía dinámica que recrea con detalle las calles del París del siglo XIX, una iluminación envolvente, efectos escénicos renovados y una orquesta en directo que acompaña cada número musical. Todo ello hace de esta versión una de las más ambiciosas que se han visto en los escenarios españoles.

Un montaje de referencia que vuelve a triunfar

Más que un espectáculo, “Los Miserables” es un referente del teatro musical moderno. Canciones como «I Dreamed a Dream», «One Day More» o «Do You Hear the People Sing?» se han convertido en himnos universales. Su regreso a Madrid recupera la emoción de una historia que sigue conmoviendo al público décadas después de su estreno.

El público madrileño vuelve a la Gran Vía del teatro

Madrid consolida así su posición como capital del teatro musical en español. La vuelta de «Los Miserables» fortalece la programación cultural de la ciudad, que recupera su estatus al lado de otras capitales europeas en términos de producciones internacionales.

No solo promete entretenimiento el espectáculo, sino también una vivencia a nivel personal y grupal. Cada representación es un tributo al espíritu combativo, a la valentía de la compasión y a la potencia del perdón. Los focos, la música y la voz llenarán el escenario del Apolo de vida a lo largo de toda la temporada.

Un plan que no te puedes perder

El regreso de «Los Miserables» al Teatro Apolo es un acontecimiento importante en la programación del teatro madrileño. No es únicamente un regreso de un clásico, sino también la confirmación de su capacidad para conmover, inspirar y recordar que, aun en las horas más sombrías, siempre existe lugar para la esperanza.

Madrid vuelve a iluminar su escenario más conmovedor para acoger un musical que, 40 años después de haber sido estrenado, sigue siendo relevante.

