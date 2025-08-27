ESC 2025 convertirá a IFEMA en el gran foro internacional del corazón

Del 29 de agosto al 1 de septiembre, Madrid acogerá uno de los encuentros médicos más esperados del año. El recinto ferial de IFEMA será la sede del Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), que en 2025 se celebra junto al Congreso Mundial de Cardiología. Cuatro días en los que miles de especialistas procedentes de todo el planeta se darán cita para debatir, aprender y compartir conocimientos.

Más allá de las fronteras en Madrid

El lema de esta edición, “Cardiología más allá de las fronteras”, refleja la vocación internacional de tas las jornadas del congreso. La idea central del congreso gira en torno a la salud global, con especial atención al papel de las enfermedades cardiovasculares en un mundo en constante cambio e interconectado.

Los organizadores destacan que no se trata solo de un encuentro académico, sino de un espacio en el que se eliminan barreras culturales y geográficas. El objetivo final: reducir la carga de las dolencias cardiovasculares, que siguen siendo la primera causa de mortalidad en numerosos países.

Un programa con sello internacional

El congreso ofrecerá un programa científico muy completo. Se han diseñado sesiones plenarias, talleres interactivos y simposios en los que participarán profesores y expertos de gran prestigio. Temas como los avances en insuficiencia cardiaca, la investigación en cardiopatía isquémica o la aplicación de la inteligencia artificial en el diagnóstico van a ser los verdaderos protagonistas de la agenda, sin olvidarnos de otros temas de los que se hablarán en el congreso.

Los asistentes van a tener la oportunidad de actualizar sus conocimientos, descubrir nuevas líneas de trabajo y contrastar experiencias que están marcando la diferencia en centros de investigación y hospitales.

Tecnología que transforma la práctica médica

Otro de los puntos fuertes será la zona dedicada a la innovación tecnológica. Empresas del sector mostrarán soluciones punteras: sistemas de monitorización remota, técnicas de imagen más precisas o tratamientos personalizados que ya están cambiando la manera de tratar a los pacientes.

Este espacio se ha convertido en un escaparate imprescindible para los profesionales que quieren adelantarse a las herramientas que marcarán el futuro inmediato de la cardiología.

Un espacio para conectar

El ESC 2025 no solo será un congreso de ciencia. También será un punto de encuentro para la comunidad cardiológica mundial. Los pasillos de IFEMA se llenarán de conversaciones, intercambios de ideas y colaboraciones que irán más allá de la medicina. Médicos, investigadores, enfermería especializada y responsables de salud pública encontrarán en Madrid un lugar común para trabajar juntos.

Acceso y precios

La inscripción general para participar en el congreso tiene un coste de 35 euros, lo que facilita la asistencia a profesionales de distintos perfiles. Toda la información práctica —programa día a día, listado de ponentes y facultades participantes— está disponible en la web oficial de la ESC.

IFEMA, un recinto preparado

El recinto ferial IFEMA Madrid ha sido elegido por su capacidad y por la calidad de sus infraestructuras. Está conectado con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en apenas unos minutos y dispone de varias opciones de transporte público muy sencillas. Su experiencia en la organización de grandes citas internacionales ha garantizado que el congreso se desarrolle con plena comodidad para los miles de asistentes previstos al congreso.

Madrid se convierte en el escenario global de la cardiología

La capital española va a reforzarse en este congreso con su papel como sede de grandes encuentros médicos. Además de ofrecer infraestructuras y servicios de primer nivel, Madrid brinda un entorno social y cultural que enriquece la experiencia de los participantes. Gatronomía, museos y una ciudad abierta al mundo completan la visita de quienes lleguen atraídos por la magnifica ciencia del corazón.

Durante cuatro días, el futuro de la cardiología se escribirá en Madrid. Un encuentro que aspira a dejar huella no solo en la investigación médica, sino en la vida de millones de pacientes en todo el mundo.

Si además quieres seguir descubriendo la gastronomía, no te pierdas dónde comer las mejores pizzas napolitanas en Madrid.