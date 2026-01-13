Bombazo zoológico monumental: un estudio sugiere que el lenguaje de este animal es tan complejo como el humano

Los humanos nos comunicamos de muchas maneras, con idiomas distintos, con acentos, con gestos y hasta con silencios que también dicen cosas. Durante años, la ciencia dio por hecho que esa capacidad de combinar «piezas» para crear mensajes más complejos era un rasgo casi exclusivo del lenguaje humano, pero la realidad es otra.

Un estudio reciente indica que los bonobos, un primate muy cercano a los chimpancés y a nosotros. La investigación, liderada por Mélissa Berthet y Simon Townsend (Universidad de Zúrich, Suiza) junto a Martin Surbeck (Universidad de Harvard, EE UU), analiza cómo se comunican en libertad y concluye que su sistema vocal es mucho más sofisticado de lo que se creía.

Descubren que el lenguaje de este animal es tan complejo como el humano

Según el estudio publicado en Science, el rasgo que marca la diferencia no está en la cantidad de sonidos, sino en cómo los combinan. En el lenguaje humano, unir elementos con sentido permite crear mensajes nuevos. Ese principio, conocido como composicionalidad, puede ser simple o más elaborado, cuando una parte modifica a la otra y el significado deja de ser una suma directa.

Eso es justo lo que ocurre en los bonobos. El equipo analizó más de 700 vocalizaciones recogidas en libertad y comprobó que estos primates usan combinaciones de sonidos con significados específicos, ajustados al contexto. En tres de los cuatro tipos detectados, el mensaje final cambia según cómo se unan las llamadas. No se trata de emitir dos sonidos seguidos, sino de construir algo distinto.

Los bonobos manejan estructuras comunicativas flexibles, capaces de adaptarse a situaciones sociales complejas. Esa capacidad los acerca mucho más al funcionamiento del lenguaje humano de lo que se aceptaba hasta ahora.

Cómo lograron descifrar el lenguaje de los bonobos

Los investigadores siguieron a los grupos de bonobos entre 12 y 15 horas al día en la reserva comunitaria de Kokolopori, en la República Democrática del Congo. No alteraron su entorno ni su comportamiento. Se limitaron a observar, grabar y tomar nota de todo lo que rodeaba a cada vocalización.

Por cada sonido, registraron más de 300 variables, si había comida cerca, si el animal se movía, si otro grupo estaba presente, qué hacía el resto tras escuchar la llamada. Con ese material construyeron un análisis basado en la llamada semántica distributiva, una herramienta habitual en lingüística para estudiar cómo se relacionan los significados.

Ese enfoque permitió detectar patrones sólidos. Cuando ciertas combinaciones aparecían siempre en situaciones similares y provocaban respuestas concretas, quedaba claro que no eran casuales, los bonobos usaban esos sonidos para comunicar algo preciso.

Qué dicen los bonobos y para qué utilizan sus vocalizaciones

La mayoría de las vocalizaciones identificadas tiene que ver con la coordinación del grupo. Los bonobos viven en sociedades de fisión-fusión, donde los subgrupos se separan y se reúnen con frecuencia. Mantener la cohesión exige algo más que señales simples.

Algunas llamadas sirven para llamar la atención, otras para proponer una acción y otras para reforzar la unidad. Un sonido puede expresar intención, otro urgencia, y juntos generan un mensaje más afinado. Esa combinación resulta clave en momentos delicados, como desplazamientos, encuentros entre grupos o interacciones sociales tensas.

Los investigadores incluso elaboraron una especie de diccionario provisional, siempre ligado al contexto, que muestra cómo estas llamadas ayudan a sincronizar actividades y a mantener al grupo unido en el espacio.

Cómo se comunican estos primates cuando combinan sonidos

Uno de los ejemplos más claros es la unión de una llamada suave, interpretada como una propuesta, con un silbido más largo relacionado con la cohesión del grupo. Juntas, estas llamadas aparecen en situaciones sensibles, como durante cópulas o exhibiciones, donde a los animales les conviene reducir tensiones y atraer atención sin provocar conflictos.

No se sabe con exactitud cómo aprenden los bonobos estos significados ni cómo los transmiten entre generaciones.