Federico Jelic, periodista de La Mañana y de Radio Mitre, tiene una historia muy particular. La semifinal que enfrentará a Argentina y Croacia será muy especial para él. El comunicador de 37 años nació en suelo argentino, aunque su abuelo era croata, lo que hace que este duelo sea único. De hecho, es conocido como El Croata. Es uno de los hombres más buscados en el IBC de Doha a pocas horas de que se midan ambos combinados y no es para menos. Entre entrevista y entrevista, atiende a OKDIARIO con una gran sonrisa.

Federico deja claro que en la semifinal que se celebrará el martes irá con Argentina, aunque en esta ocasión, si el combinado albiceleste queda eliminado, no querrá que su rival pierda. «Si se da el resultado que no queremos, me pondré automáticamente la camiseta de Croacia», explica. El periodista reconoce que su ídolo es Petrovic y explica como su padre y su abuelo siempre le han inculcado su amor por su otro país.