El militar que ha ayudado a Ayuso a teñir Madrid de azul: «A Sánchez sólo le quedan Fuenlabrada y Vigo»

José Antonio Sánchez Serrano (Madrid, 1971) es uno de los hombres fuertes de Isabel Díaz Ayuso en el PP. Con pasado militar, ha conseguido disciplinar a cientos de candidatos por toda la región que han conseguido resultados «históricos». Explica, en una entrevista con OKDIARIO, cómo ha vivido desde dentro la campaña. Profesor, experto en redes sociales, gerente hostelero, director de medios locales y creadores de patentes, asegura que «a Pedro Sánchez sólo le quedan Vigo y Fuenlabrada como bastiones antes de irse de Moncloa».

PREGUNTA.- ¿Qué conclusión saca del 28M?

RESPUESTA.- Obviamente, estamos muy contentos en el PP. Y más, en el PP de Madrid. Son resultados históricos. Siempre quedan espinitas. En Valdearcerte nos han faltado 2 votos y en Lozoyuela, 5. Podrían haber sido muchas más alcaldías con un poquito más. Pero ha salido muy bien. La gente ha confiado en Ayuso y en muchísimos candidatos. A seguir trabajando para que en 2027 nuestros candidatos se superen. Somos 67 mayorías absolutas y 60 y pico relativas donde hay posibilidad de suma sobre todo con Vox.

P.- La noche electoral ¿fue emocionante con un mapa y unos imanes?

R.- Muy emocionante e improvisado. Teníamos los mapas para, después, con frialdad, ir señalando municipios. Pero empezó Somosierra y pusimos imán azul. La gente que estaba en Génova empezó a ovacionar y cogimos inercia. Tanto que la presidenta salió del despacho y se unió a poner imanes.

P.- ¿Cómo se logran 67 absolutas?

R.- Hemos trabajado 11 meses. Un trabajo muy interno, muchas reuniones, charlas… Mi equipazo de Territorial del PP tiene 15 personas muy potentes. Hemos ido a los municipios a conocer el PP local pero también a los vecinos. En política nos metemos en una burbuja donde sólo nos llegan buenas sensaciones. Hablábamos con el del bar, la peluquera o un paseante. Nos decían «hay que mantener el equipo». En otros casos hemos recuperado alcaldes antiguos como en Moralzarzal, Corpa o Navacerrada. Eran viejas glorias con experiencia y que han obtenido buenísimos resultados. Otras veces, nos decían que había que incorporar a gente muy implicada en temas culturales, hermandades, asociaciones, etc. Son 71 candidatos nuevos de 179. Dejan su cómoda vida y se meten en líos porque la política local no es un sitio apetecible. Recibes muchos disparos. Pero a la gente le ilusiona el proyecto de Ayuso.

P.- ¿Aplica usted su disciplina militar pasada en este trabajo? Usted es incansable y tiene un currículum variopinto.

R.- Sí. Los candidatos me dicen que soy el que más regaño, más caña meto, el que más exige. Pero lo hago siempre por ayudar. Cuando están altruistamente, no van a cobrar y tienen otro trabajo, es difícil, pero hay que hacerlo. Creo en entregarse a fondo cuando estás en algo. Lo he intentado inculcar a todos y han respondido todos súper bien. Soy militar con orgullo. He estado 21 años de servicio y en 2011 el PP me pidió entrar en la lista de mi pueblo, Morata de Tajuña. Decidí un paso difícil en las Fuerzas de Seguridad del Estado. Nos quedamos congelados y perdemos el destino y todos los derechos. Estaba en un destino cómodo, en Fuencarral, en el Regimiento de Artillería Antiaérea 71. Horario de 8.00 a 15.00 horas, que me permitía por las tardes hacer muchas cosas de asociacionismo. Lo consulté con mi mujer y el resto de la familia, porque perdía un modo de vida. Volveré algún día donde haya hueco. Quizá Melilla, Canarias o Girona.

Sánchez Serrano como militar.

P.- ¿Qué labor desarrollaba?

R.- En el Ejército una parte somos especialistas. En el argot militar, arreglamos todo lo que se rompe. Estaba de jefe de talleres y de equipos. Arreglaba todo lo que se movía: helicópteros, carros de combate… Tenía a oficiales de mecánica, de chapa, de guarnicionería… He pasado por distintos acuartelamientos.

Municipios

P.- El PP recupera feudos del PSOE como Móstoles y Arganda, pero se escapa Alcorcón y Fuenlabrada.

R.- Alcorcón lo vamos a pelear. Hay muchas impugnaciones de votos. La campaña de Antonio González Terol es digna de estudio en las universidades. Con los vecinos, en redes, etc. Antonio se lo merece y los vecinos de Alcorcón también. También nos queda la espina de los partidos independientes que no atraemos a partidos tradicionales. Está el caso histórico de Vecinos de Torrelodones que ha perdido tras muchos años por un trabajo increíble de Almudena Negro.

P.- El cinturón rojo se agrieta.

R.- Javier Ayala y el alcalde de Vigo son los dos bastiones que le quedan a Pedro Sánchez antes de irse de Moncloa. En Fuenlabrada, Noelia Núñez ha hecho un trabajazo enorme con apariciones en muchos medios, es una chica muy brillante con una trayectoria tremenda y lo que le queda. Fuenlabrada es la pequeña Andalucía de Madrid con una gran red clientelar. Pero el resultado es una subida histórica, como en Getafe y Rivas. Por primera vez el PP es primera fuerza y decirlo en Rivas es mucho decir, la aldea gala donde no conseguíamos rascar nada.

P.- Más Madrid y Podemos no conectan con la sociedad.

R.- Las modas de política general, de los extremos, en lo local no funciona. Los vecinos en nuestros pueblos quieren menos ideología y más gestión. Esta gente es al revés. Todavía no se conoce algo de gestión de estos grupos.

P.- Los votos de Ciudadanos los habéis absorbido.

R.- Todavía resisten o son llave en Guadalix o El Molar. Pero bueno, el electorado que perdimos en el PP porque no supimos hacer las cosas para conquistarles vuelve. Ahora les necesitamos de forma unánime con Feijóo. Nos jugamos muchísimo el 23J. En cuatro años nos cambian España del todo.

P.- Y Vox, ¿cumple expectativas?

R.- Desde el respeto, creo que tomaron decisiones llamativas: presentarse en todos los municipios. PP y PSOE lo pueden hacer por sus bases. Vox presentó candidatos que no eran del pueblo y eso acaba en voto de castigo. La marca ha tirado en otros casos y han sacado algún concejal sin ser de allí. No han llegado, creo, a las expectativas, aguantar en la Asamblea y no lo han conseguido y tener más peso en municipios, sólo tienen mayoría en Rascafría.

P.- ¿Cuánto tiempo durará el idilio del PP con los madrileños?, ¿las absolutas pueden relajar demasiado a los candidatos?

R.- Por suerte para los madrileños, el idilio lleva ya muchos años. Ayuso y Almeida deben de seguir todo lo que quieran porque son nuestros bastiones. Y si algún día, dentro de muchos años, lo quieren dejar, hay relevo suficiente.

P.- ¿Habrá alcaldes que pasen al Congreso o al Senado?

R.- Es una decisión de Feijóo y Ayuso. ¿Mi opinión? Que los alcaldes están ilusionados por gobernar sus pueblos. No están pensando en otras miras. El PP tiene gente muy potente en la Asamblea y en consejerías que podrían subir y, si va bien el 23J, dirigir este país y que gire hacia donde nunca tenía que haber desviado.

P.- Los pactos con Vox, ¿restarán votos a Feijóo?

R.- Hay que dejarnos de complejos. Los españoles ya conocen a Sánchez y a la ultraizquierda. Aunque hablen de ultraderecha, lo que hay que hacer es mirar por España, el bolsillo, empresarios, empleo, Sanidad, Educación y dejarnos de tanta ideología que viene del otro lado del Atlántico y acercarnos a Europa.