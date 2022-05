Ha nacido una estrella: el viceconsejero de Ayuso que triunfa en TikTok mostrando su día a día

Jose Antonio Sánchez Serrano, es viceconsejero de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid y, a la vez, un fenómeno viral en la red social TikTok. Este alto cargo del Gobierno regional acumula miles y miles de visualizaciones mostrando su particular día a día. Muestra desde que se pega una ducha a primera hora del día, hasta cuando se toma unas cervezas con amigos al final de la jornada.

Sánchez Serrano es también desde este fin de semana secretario de Municipios del PP de Madrid dentro de la vicesecretaría de Organización y Territorial, Ana Millán.

En su cuenta de TikTok tiene casi 30.000 seguidores y 500.000 ‘me gustas’. Se trata de un dato muy significativo porque los usuarios habituales de esta red sociales tienen una media de edad muy joven. Es la plataforma estrella entre los más jóvenes del país. Por tanto, el viceconsejero acerca la gestión de lo público a los españoles que hasta ahora ven con más distancia la política.

La vida del viceconsejero no tiene ningún secreto para sus seguidores en TikTok. Lo mismo muestra cómo se prepara el desayuno que enseña cómo se monta en la bici para guardar la línea o visita la Asamblea de Madrid para una comisión de trabajo.

Sánchez Serrano se ha convertido así en el alto cargo más popular en esta red social. No falla ni un solo día a su cita con sus seguidores. Cada 24 horas publica un vídeo y lo ven más de 10.000 personas. Muestra una perspectiva de la agenda de un alto cargo público única, no vista hasta ahora. Entregas de premios, viajes por toda España, inauguraciones de espacios públicos, reuniones y eventos de todo tipo, etc. Demuestra que su ritmo de vida es frenético. La jornada de este alto cargo empieza antes de las siete de la mañana y termina cerca de la media noche.

Antes de llegar a la Consejería de Interior, Justicia y Víctimas, que lidera Enrique López, también trabajó como gerente en una fábrica de muebles, jefe de mantenimiento en el Ministerio de Defensa, responsable de comunicación con Cristina Cifuentes, secretario de Nuevas Tecnologías del PP de Madrid, concejal de Morata de Tajuña, director de comunicación online del PP, responsable de redes sociales del PP, profesor universitario, etc.

Su condición de viceconsejero de Administración Local le conlleva tener que visitar constantemente los 178 municipios de la Comunidad de Madrid. En el resumen de un minuto y medio de cada día, Sánchez Serrano comparte todas sus visitas a municipios. Por ejemplo, en las últimas semanas ha estado en Villanueva de la Serena, Meco, Parla, Villar del Olmo, entre otros muchos.

El político tiktoker más viral de la política española promete seguir dando guerra en las redes con los hashtags #undíaenmivida, #dailyvlog, #vlog, #rutina, #madrid, #politica, #actitud, #truelife o entre otros, #life.