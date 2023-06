Rita Maestre y Mónica García han liderado este miércoles una asamblea de Más Madrid en la que han acordado que la marca de su partido político tiene que aparecer en la candidatura de Sumar que encabezará Yolanda Díaz el 23J. A 24 horas del cierre del plazo para firmar una coalición con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, la concejal y diputada autonómica han subrayado que «es un momento delicado para las fuerzas progresistas» pero que «a diferencia de otros salimos a ganar, no a perder o ganar flojito».

Maestre ha destacado la necesidad de «preservar la marca, el nombre de Más Madrid, un proyecto político que puede y debe estar con otros proyectos, pero debe preservarse el proyecto, la identidad». A pesar de que García ha perdido 4.044 votos en las autonómicas y Maestre 191.954 en las municipales, han exclamado: «Somos la única fuerza progresista que crece en España». La dirigente autonómica ha destacado que suben unas décimas en porcentaje de voto, y que ha subido el número de concejales en total en toda la región. Pese a que Maestre ha perdido 7 concejales, suman todos los ediles de todos los ayuntamientos sin tener en cuenta que en 2019 no había a penas candidaturas municipales.

«Salimos más fuertes. Aunque no son los resultados que queríamos. Ahora la vida es más difícil para los madrileños. Se cortan árboles, se impulsan políticas que recortan los servicios públicos, etc.», han expresado.

De cara al 23J, Más Madrid asegura que «no vamos a aceptar el marco bipartidista, con eso no da para gobernar». «Tenemos que elegir, un gobierno progresista o volver al bipartidismo, volver a un país que ya no existe», ha apostillado la portavoz en Cibeles.

“¿Estás de acuerdo con que Más Madrid apoye a Sumar y que desde el Equipo Coordinador se negocien las mejores condiciones de cara a las próximas elecciones generales?” 📲 La militancia decide: https://t.co/TeUkeeFlsG pic.twitter.com/oe3GL8aL89 — Más Madrid (@MasMadrid__) June 7, 2023

Dimisión

Minutos antes de la asamblea ha dimitido Pablo Gómez Perpinyà, senador de Más Madrid. Ha expresado en redes sociales: «Hoy la nueva dirección de Más Madrid en la Asamblea me ha informado que no cuenta conmigo para que siga siendo senador en la próxima legislatura. Una decisión que no esperaba, un poco triste en lo personal, pero que acato como militante. Volveré a la Asamblea».

«He presentado mi dimisión como coportavoz de Más Madrid y en todos los órganos de dirección. Me parece coherente. Y desde la función que me asignen en la Asamblea intentaré sumar todo cuanto pueda para que en 2027 podamos celebrar de verdad una victoria», ha agregado. Mónica García ha respetado la decisión y la ha enmarcado en la normalidad política.